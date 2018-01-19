新聞透視－15年建設夢 勿淪紙上談兵

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中國時報

彰化市長期受鐵路阻隔，主要聯絡道路車流大，上下班塞車嚴重，彰化火車站附近尤其明顯；縣府提出透過高架化，以都市更新提高容積率，市民期待氣象，但完成還很久遠，且商業、縣政中心都搬遷到火車站區，高密度開發，交通動線、停車空間能容納嗎？值得深思。

彰化市發展卡在鐵路高架化要做不做，車站附近鐵路局用地，包括彰化台鐵宿舍群呈現停滯狀態，列入文化景觀區，文化局架起鐵皮圍籬「保護」，又讓市民心焦，鐵道文化園區還要等何年何月？不能都等高架化後才做。

彰化市民其實氣結，若確定不高架，可以有不高架化的規畫，不能一切推給「未來」，這次縣府一舉壁畫發展藍圖，但距離高架化動工、完工，還要等15年，還是像「夢」一樣遠。

縣府這次端出「決心」，交通部長賀陳旦公開背書，表示全力支持，並以最快速度送行政院核定，縣府更快馬加鞭成立「新彰化火車站特區開發推動委員會」。燃起新願景，市民更企盼不要只是成立委員會，多出更多人事頭銜和「紙上藍圖」，更企盼落實在現實的發展上，生活環境逐步改善，容積率要提高到哪裡？

還有停車場、公園、道路怎麼畫設等？想保留舊建築也要提出未來目標和做法，不能等到所有權人想拆，再冒出一紙提報書後送進暫定古蹟、打入歷史建築，再沒下文，留下殘破城市景觀。

(中國時報)

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