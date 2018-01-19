汙水廠違約 議員批市府包庇

台北市議員厲耿桂芳質疑，內湖汙水廠汰換工程得標廠商違約使用大陸製品，甚至利用三角貿易漏洞報關賺取價差利潤。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

議員接獲檢舉，北市衛工處與廠商的合約明訂，內湖汙水處理廠汰換工程設備不能使用大陸製品，廠商雖承諾是來自美國的零件，但被發現是從大陸浙江出貨，甚至疑似用價格較低的鋼材賺取價差，痛批市府便宜行事、包庇護航；衛工處回應，有問題絕不寬縱。

廠商三角貿易賺差價

內湖汙水廠之前才爆發管線破損，再生水遭汙染，議員厲耿桂芳接獲檢舉，得標廠商不僅在投標時就使用不實在的評選資料，後續更違反投標須知簽訂內容，向浙江一家環保科技公司進口「二沉池刮泥機設備」。

厲耿桂芳進一步指出，得標廠商先是述明將購入美國一家公司製造的刮泥機，但這間公司疑似是紙上公司，已從美國遷址至汶萊，還同時註冊40幾家不同公司，該廠商透過三角貿易漏洞，由大陸公司出口到台灣。

市府獲檢舉草率處置

此外，厲耿桂芳說，按照估算，零件從大陸運來台灣，只要1000萬預算卻編列了5000萬，痛批市府拿納稅人的錢開玩笑，巨額差價有圖利嫌疑，而且發現設備中的鏈輪零件，都還沒下水就已經有鏽斑。

厲耿桂芳抨擊，陳情人曾向市府政風處檢舉，市府卻草率處置，從這個案件明顯可看出市府各種通融和護航，讓廠商可以偷天換日、移花接木。

對此，政風處表示，會將陳情人提出的事證進一步展開調查，衛工處長陳世浩說，絕對沒有包庇、護航廠商，有問題絕不寬縱。

(中國時報)

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