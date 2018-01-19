水利會搶地 楊麗環嗆先備銀彈

2018年01月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

水利會改官派成定局，爭取國民黨提名參選桃園市長的前立委楊麗環，18日除譴責綠委陳賴素美選上後轉身捅農民、提案水利會收歸國有，更為私有地被占用的農民抱屈，光桃園就高達440億元，要政府先準備銀彈徵收或承租，嗆小英：「搶人民財產和共產黨有何差別！」

陳賴素美：無損農權

桃園農田水利會總幹事黃金德說，灌溉區內大約有300多公頃是私有地，光是公告現值就達數百億元，中央目前還沒有具體的財產處理方法，會在2年過渡期中積極向中央表達農民想法，若沒錢徵收也該租用。立委陳賴素美則認為，改制後根本看不出來對農民有任何損失，照顧農民是她一貫作風。

楊麗環說，桃園山高水急，務農必須仰賴灌溉系統，從小祖父輩就要繳水租，讓政府幫忙建設水利系統，農民可以選擇多繳穀物或無償提供土地建水路，但小英政府揮舞著轉型正義大旗，一聲令下就要將土地全都收歸國有，根本就是強取豪奪人民財產，跟共產黨有何異？

藍批轉型正義奪民產

楊麗環也斥桃園市長鄭文燦，身為地方父母官未捍衛桃園風貌和農民權益，還帶頭在埤塘種電，抨擊政府得不到水利會首肯在埤塘推種電，乾脆收歸國有，手段粗劣。工商建研會長史碩仁也說，政府強迫企業買綠電，引發反彈，認為是助紂為虐，強調不屑使用剝奪農民財產、破壞生態產生的綠電。

埤塘種電手段粗劣

觀音農民子弟戴兆華斥陳賴素美不思捍衛農民權益，卻第一個提案把水利會改官派，對不起投票給她的農民，譴責民進黨政府若無法徵收、補償或租用私有農地，就要還地於民，也不要害水利會員工淪為選舉動員的棋子。

(中國時報)