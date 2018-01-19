水利會搶地 楊麗環嗆先備銀彈

爭取國民黨提名參選桃園市長的前立委楊麗環（右）和觀音農民子弟戴兆華（左），18日出示所有權狀為農民抱屈，要小英政府先準備銀彈徵收或承租農民私有地。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

水利會改官派成定局，爭取國民黨提名參選桃園市長的前立委楊麗環，18日除譴責綠委陳賴素美選上後轉身捅農民、提案水利會收歸國有，更為私有地被占用的農民抱屈，光桃園就高達440億元，要政府先準備銀彈徵收或承租，嗆小英：「搶人民財產和共產黨有何差別！」

陳賴素美：無損農權

桃園農田水利會總幹事黃金德說，灌溉區內大約有300多公頃是私有地，光是公告現值就達數百億元，中央目前還沒有具體的財產處理方法，會在2年過渡期中積極向中央表達農民想法，若沒錢徵收也該租用。立委陳賴素美則認為，改制後根本看不出來對農民有任何損失，照顧農民是她一貫作風。

楊麗環說，桃園山高水急，務農必須仰賴灌溉系統，從小祖父輩就要繳水租，讓政府幫忙建設水利系統，農民可以選擇多繳穀物或無償提供土地建水路，但小英政府揮舞著轉型正義大旗，一聲令下就要將土地全都收歸國有，根本就是強取豪奪人民財產，跟共產黨有何異？

藍批轉型正義奪民產

楊麗環也斥桃園市長鄭文燦，身為地方父母官未捍衛桃園風貌和農民權益，還帶頭在埤塘種電，抨擊政府得不到水利會首肯在埤塘推種電，乾脆收歸國有，手段粗劣。工商建研會長史碩仁也說，政府強迫企業買綠電，引發反彈，認為是助紂為虐，強調不屑使用剝奪農民財產、破壞生態產生的綠電。

埤塘種電手段粗劣

觀音農民子弟戴兆華斥陳賴素美不思捍衛農民權益，卻第一個提案把水利會改官派，對不起投票給她的農民，譴責民進黨政府若無法徵收、補償或租用私有農地，就要還地於民，也不要害水利會員工淪為選舉動員的棋子。

(中國時報)

汙水廠違約 議員批市府包庇 家犬絕育大賽 竹縣一級棒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。