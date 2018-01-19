家犬絕育大賽 竹縣一級棒

2018年01月19日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣家畜疾病防治所參加「全國家犬絕育大賽」活動，新豐鄉獲得非6都績優，肯定新竹縣在絕育、認養的進步。家畜所長彭正宇表示，未來也將持續爭取經費，期望能繼續推動絕育與認養。

農委會為了落實動物收容所依法實施零撲殺政策，並響應控制流浪動物的黃金3原則「立法、絕育、教育」等，因此會及中央、地方、民間資源，推動並擴大絕育行動。

防治所去年絕育811隻

彭正宇表示，去年度由家畜疾病防治所絕育的數量共811隻，但此數字還不包含縣內各獸醫院、民間團體如台灣之心愛護動物協會等團體，自主發起的絕育活動，實際絕育數量可能更多，今年也將持續爭取經費，用於絕育。

由於新竹縣家畜疾病防治所並無捕捉業務，因此也提升所內收容中心的品質，加強認養比例，彭正宇說，如今認養比例約有91％、所內收容動物自然死亡率約5.1％，低於全國平均，也鼓勵民眾若有飼養貓、狗等動物念頭，不妨到新竹縣家畜疾病防治所的收容中心，以認養取代購買。

毛小孩長照 飼主費心

家畜所呼籲，自動保法修法後，為自家毛小孩絕育為飼主責任，除了符合法令規範外，也能預防老年生殖系統疾病，如公犬攝護腺肥大，或是母犬常見的子宮蓄膿等，除愛護毛小孩們，也須善盡飼主責任。

家畜所也表示，為了落實動物保護法，除了持續推動犬貓三合一絕育專案、提升絕育率等，也將持續舉辦動物行為學課程、飼主責任教育訓練、下鄉絕育等，期望能有效控管流浪犬貓繁殖源頭，朝友善動物城市更進一步。

(中國時報)