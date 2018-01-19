家犬絕育大賽 竹縣一級棒

新竹縣家畜疾病防治所參加「全國家犬絕育大賽」活動，新豐鄉獲得非6都績優，肯定新竹縣在絕育、認養的進步。家畜所長彭正宇表示，未來也將持續爭取經費，期望能繼續推動絕育與認養。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

新竹縣家畜疾病防治所參加「全國家犬絕育大賽」活動，新豐鄉獲得非6都績優，肯定新竹縣在絕育、認養的進步。家畜所長彭正宇表示，未來也將持續爭取經費，期望能繼續推動絕育與認養。

農委會為了落實動物收容所依法實施零撲殺政策，並響應控制流浪動物的黃金3原則「立法、絕育、教育」等，因此會及中央、地方、民間資源，推動並擴大絕育行動。

防治所去年絕育811隻

彭正宇表示，去年度由家畜疾病防治所絕育的數量共811隻，但此數字還不包含縣內各獸醫院、民間團體如台灣之心愛護動物協會等團體，自主發起的絕育活動，實際絕育數量可能更多，今年也將持續爭取經費，用於絕育。

由於新竹縣家畜疾病防治所並無捕捉業務，因此也提升所內收容中心的品質，加強認養比例，彭正宇說，如今認養比例約有91％、所內收容動物自然死亡率約5.1％，低於全國平均，也鼓勵民眾若有飼養貓、狗等動物念頭，不妨到新竹縣家畜疾病防治所的收容中心，以認養取代購買。

毛小孩長照 飼主費心

家畜所呼籲，自動保法修法後，為自家毛小孩絕育為飼主責任，除了符合法令規範外，也能預防老年生殖系統疾病，如公犬攝護腺肥大，或是母犬常見的子宮蓄膿等，除愛護毛小孩們，也須善盡飼主責任。

家畜所也表示，為了落實動物保護法，除了持續推動犬貓三合一絕育專案、提升絕育率等，也將持續舉辦動物行為學課程、飼主責任教育訓練、下鄉絕育等，期望能有效控管流浪犬貓繁殖源頭，朝友善動物城市更進一步。

(中國時報)

水利會搶地 楊麗環嗆先備銀彈 電動公車補助卡關 藍綠互嗆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。