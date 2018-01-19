電動公車補助卡關 藍綠互嗆

2018年01月19日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨團反擊市府是「說一套、做一套」，107年度防制空汙預算大砍1億元。（陳世宗攝）

台中市政府107年總預算尚未審議通過，民進黨團18日針對3000萬元補助綠色運具預算不能動支，痛批國民黨「防空汙、練肖話」，欲砍電動公車營運補助，還打臉自家市長候選人；國民黨團反批市府「當家鬧事」，今年砍空汙管制預算1億餘元，對抗空汙「說一套、做一套」。

綠批藍：阻擋空汙改善

民進黨團總召李天生說，台中市電動公車有71輛，數量全國第一，但只占全市1400輛公車的5％；市府編列3000萬元要補助公車業者的新計畫，國民黨團在政黨協商時竟要刪除，總預算卡關，環保局燃油鍋爐汰換、經發局設置太陽能發電等補助，全都不能動支。

李天生指出，柴油公車1輛售價為350萬元，電動公車卻要1200萬元，市府為鼓勵公車業者汰換柴油車，107年針對柴油公車與電動公車採取差別補助；柴油車行駛1公里維持25元補助，電動車提高到45元。

藍轟綠：說一套做一套

國民黨市議員楊正中反批說，市府表面上要對抗空汙，但107年卻大砍空汙防制預算1億餘元，環保局在移動、固定及空氣品質淨化區設計及維護等，預算編列各自少2100萬、1100萬、6800萬元；民進黨團為什麼不敢拿出來說，偏要為綠色運具補助3000萬元來護航。

台中市交通局長王義川說，編列3000萬元專款補助電動公車營運，每公里比柴油車多20元，預算未過，無法動支。環保局強調，逸散汙染源管制增加1800萬元，鍋爐補助增加為3000萬元，空汙管制整體預算不減反增。

(中國時報)