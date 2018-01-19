低排放示範區 擴大為6處

2018年01月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市預計在《空汙法》修法後半年內，將現行「1線3站6處」的低汙染排放示範區擴大為「3橫3縱6處」，限制高汙染車輛進入，違者依法第一次勸導、第二次開罰500元；此外，環保局要制訂餐飲業油煙設施標準，7月起稽查住宅區100平方公尺以上的餐廳，若超標可處10萬元至100萬元罰鍰。

北市環保局去年規畫「1線3站6處」低汙染排放示範區，範圍包括松江路到新生南路、台北轉運站、南港轉運站、市府轉運站及陽明山前山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓。

據統計，從7月開辦低汙染排放示範區至去年12月底，環保局共告發66件老舊柴油車、853件二行程柴油車，依法分別開罰3000元至2萬元，該區域攔檢機車要求定檢成效也比全市多20％，可見實行成效。

環保局長劉銘龍表示，由於市府已建置3橫3縱自行車專用道，為減少通勤族和單車族受空汙影響，今年會再新增南京東路、仁愛路、信義路、復興南北路與中山南北路，使低汙染排放示範區形成「3橫3縱6處」。

他說，擴大範圍後會採取「科技執法」，在各路口設置車牌辨識系統，拍下違規車輛車牌，再經電腦系統比對寄出罰單，避免人力稽查造成交通阻塞。

另外，環保局打算制定餐飲業油煙設施標準，7月起針對面積達100平方公尺以上的餐廳展開稽查，輔導業者裝設水洗機、臭氧機的設施，並要求設立獨立電表確保運作，保養紀錄也須留存備查，超標就會開罰。

(中國時報)