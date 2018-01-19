低排放示範區 擴大為6處

台北市低汙染排放示範區將擴大為「3橫3縱6處」，未來依《空汙法》可禁止舊柴油車及二行程機車進入。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市預計在《空汙法》修法後半年內，將現行「1線3站6處」的低汙染排放示範區擴大為「3橫3縱6處」，限制高汙染車輛進入，違者依法第一次勸導、第二次開罰500元；此外，環保局要制訂餐飲業油煙設施標準，7月起稽查住宅區100平方公尺以上的餐廳，若超標可處10萬元至100萬元罰鍰。

北市環保局去年規畫「1線3站6處」低汙染排放示範區，範圍包括松江路到新生南路、台北轉運站、南港轉運站、市府轉運站及陽明山前山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓。

據統計，從7月開辦低汙染排放示範區至去年12月底，環保局共告發66件老舊柴油車、853件二行程柴油車，依法分別開罰3000元至2萬元，該區域攔檢機車要求定檢成效也比全市多20％，可見實行成效。

環保局長劉銘龍表示，由於市府已建置3橫3縱自行車專用道，為減少通勤族和單車族受空汙影響，今年會再新增南京東路、仁愛路、信義路、復興南北路與中山南北路，使低汙染排放示範區形成「3橫3縱6處」。

他說，擴大範圍後會採取「科技執法」，在各路口設置車牌辨識系統，拍下違規車輛車牌，再經電腦系統比對寄出罰單，避免人力稽查造成交通阻塞。

另外，環保局打算制定餐飲業油煙設施標準，7月起針對面積達100平方公尺以上的餐廳展開稽查，輔導業者裝設水洗機、臭氧機的設施，並要求設立獨立電表確保運作，保養紀錄也須留存備查，超標就會開罰。

(中國時報)

電動公車補助卡關 藍綠互嗆 聯合競選夯 參選人打團體戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。