聯合競選夯 參選人打團體戰

2018年01月19日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

綠黨在年底九合一選舉中於桃園市會推出3人，他們採取團體曝光方式，節省經費也增加曝光度。（甘嘉雯翻攝）

團結力量大！年底九合一選舉，包括綠黨及民進黨參選人，不約而同打團體牌，像是綠黨召集人王浩宇就帶著平鎮區參選人歐陽霆及桃園區參選人羅岳峰一起曝光，吸引民眾注意，而民進黨則有4位議員包括邱素芬、黃景熙、李光達、范綱祥一起夾報做廣告，到外面跑行程也一起行動。

身兼綠黨召集人、也是市議員王浩宇表示，2014議員選舉，綠黨在桃園、平鎮、中壢拿下25913票，2018將持續在長期經營的選區3區提名，希望能拿下3席組成黨團，歐陽霆是他的助理，長期負責處理平鎮事務，而羅岳峰則是社工、文化工作者，長期關心老人福利、文化資產保留的議題。

3人採聯合競選方式，在空戰方面，透過「我是中壢人」、「我是桃園人」等長期經營的粉絲團提供選民服務；在陸戰方面，除了一起跑行程外，也提出共同政見，文宣共整合設計採購，預計可節省一半以上預算。

民進黨邱素芬、黃景熙、李光達、范綱祥，用團結力量進行宣傳，黃景熙表示，以往在立院服務時，每次會期結束都會推聯合公報而有這個想法，桃園市議會藍大於綠，桃園雖為綠色執政，議員為了預算也是非常辛苦，甲動、點名等等全力保留經費，推動的政見當然要讓鄉親知道。

邱素芬、李光達表示，大家一起爭取到的建設像是文昌公園地下停車場、民光東路打通、中班幼兒公立免費、私立1年補助3萬等等，都是大家辛苦的成果。不過，已表態不參選市議員的范綱祥指出，目前規畫就是要參選立委，「若明知要選立委卻還出來選市議員，這樣好像說不過去」，但這些建設或政策爭取都有參與，聲援同事互相打氣。

(中國時報)