藍喊選民第一 不跟市長跑

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中國時報
／桃園報導

桃園市長鄭文燦人氣高，許多市議員參選新人搶曝光，紛紛跟著他的行程，發揮母雞帶小雞的效應，反觀國民黨的市議員，爭取曝光不隨之起舞，認為選民服務最重要，市議會最資深之一市議員黃婉如表示，能幫民眾解決問題最重要，而謝彰文議員指出，有時首長來看地方建設，是替她們的提案背書。

黃婉如表示，做自己的選民服務最重要，不會特別去跟市長行程爭取曝光，「1個建築物可以玩5次？開工、動土、上梁、完工、剪綵，沒這麼多時間陪他」，有許多建設是割稻尾，前縣長吳志揚時代就已經有了。

另外，她認為桃園還有很多事情要做，像是廳舍整合，憲兵隊那邊也只是拆掉做停車場，反觀台中市政大樓最漂亮，高雄也有環保大樓，桃園卻分散，「希望桃園要有6都的格局」。

謝彰文表示，文宣最大目的是要讓民眾知道做了什麼事，但若不是他做，選民自有一把尺，而首長來地方，不同黨的民代是否不跟？她認為，每個人角度不同，若以平鎮來說，很多她在議會提案，市府若覺有必要進行，當市長來地方視察或是剪綵，不就代表是替提案的國民黨背書嗎？

議員認為，很多行程、會勘並非是搶曝光，而是到場監督市府替民眾做到什麼地步，方向或是經費足不足夠，有沒有替地方做事，相信民眾眼睛都很雪亮。

(中國時報)

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