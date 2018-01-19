會勘看法不一 議員轟市府藐視

新竹市議會重大工程監督小組多位議員，18日在市府人員陪同下，會勘多項重大工程。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市議會「重大工程監督小組」多位議員，18日在市府相關人員的陪同下，會勘包括香山溼地、新竹公園等多項工程，不過，會後召集人李國璋認為有些地方無法進入，抨擊市府藐視議會，市府則表示，會勘時並未聽到議員表示市府藐視議會的意見，不知為何有此之說。

市議會重大工程小組包括召集人李國璋、顏政德、劉聲正、陳啟源、余邦彥，在副市長沈慧虹、城銷處長顏章聖、產發處長吳甲天及多位相關單位人員的陪同下，共同會勘香山溼地工程與新竹公園（含動物園）等整建工程，會勘過程中，議員們皆提出部分缺失改進意見，並要求市府限期內改善。

但會後李國璋發表聲明表示，市府相關單位同仁的努力，值得肯定，但令人遺憾甚至不解的是，議會監督小組是以正式決議去會勘，是慎重嚴肅的公務行程，結果市府竟以施工現場零亂、會勘動線無法連貫為由，只讓議員們看了動物園的猛獸區而拒絕公園絕大部分的勘查。

李國璋表示，如非有不可告人之事，為何連議會監督小組都不得其門而入，這是藐視議會，莫此為甚，如此市民又何以能知道新竹市政府的施政訊息之全貌真相。

他說，動物園大門口進去之後，只看到猛獸區，其餘一律不開放，市府以現場凌亂，各區各自施工、沒有完整的觀賞動線，婉拒議員的參觀要求，但他常接到市民陳情，這次參訪原是希望看到園裡有經濟價值的樹木與櫻花是否依然存在，但市府卻不開放，令人不解。

對此，市府表示，監督小組到新竹公園現地勘查，包含外環人行步道、雨水回收池及動物園猛獸區工程等，與會議員也對相關工程提出改善意見，現場會勘結束，當時都未聽到議員表示市府藐視議會的意見，不知為何會有此說法，會持續與議員溝通。

(中國時報)

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