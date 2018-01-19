20～22日健康公宅開放參觀

台北市健康公宅即日起至2月1日止受理申請，預計將湧現申請人潮。（曾百村攝）

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中國時報
／台北報導

甫推出的北市健康公共住宅，，將於1月20日至22日上午10時至下午4時，開放給民眾現場看屋，歡迎有興趣申租的民眾踴躍參加。

都市發展局表示，位於健康路285號的健康公宅，於12日起公告招租，公告後諮詢電話不斷，民眾反應熱烈。為了讓民眾更能了解健康公宅室內格局及環境，都發局規畫於20日至22日共計3天開放現場參觀。

台北市健康公宅去年底完工，北市府12日宣布，即日起自2月1日止開放民眾申請。健康公宅位於捷運南京三民站周邊，鄰近包括松山機場、三軍總醫院松山分院、饒河街夜市、松山車站等地，周邊生活機能相當完善，還提供租金補貼，預計將非常搶手。

都發局指出，健康公宅1房型月租金13坪為1萬400元、17坪為1萬3600元，2房型月租金23坪為1萬8500元、28坪為2萬2400元，3房型則為31坪為2萬4900元、34坪2萬7200元。健康公宅租金含管理費部分，除以市價85折來訂定租金外，更是北市首座公宅依申請人家庭年所得不同分級進行租金補貼。

都發局表示，健康公宅申請分別採臨櫃、郵寄及網路等多元管道方式受理，2月1日下午5時前，親送或郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓），或上台北市居住服務讚（http://www.housing.gov.taipei/）線上填寫申請書及上傳相關文件。

(中國時報)

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