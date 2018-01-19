聯新醫療集團 造福尼泊爾孕婦

聯新國際醫療集團安排尼泊爾醫院人員來台學習超音波訓練及產後照護。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

聯新國際醫療集團前往尼泊爾進行義診服務，至今屆滿10年，為強化當地居民的健康識能，提升孕婦生產安全、降低新生兒死亡率，與外交部攜手共同推動醫療公衛援助與培訓計畫，落實醫療在地永續理念。

根據統計，尼泊爾每10萬名孕婦，就有239人死於分娩時的難產或產後感染（台灣約11/10萬），新生兒的死亡率高達23/1000（台灣約2.4/1000），來台的尼泊爾醫師Vabishowr表示，民眾居住山區，需徒步數小時到數天才能到醫院，而且也沒錢做產檢，目前傳統簡易產檢仍是以聽診器搭配觸診，對於羊水過少、胎音微弱、胎兒臍帶繞頸、胎位不正等異常狀況難以察覺。

透過外交部「尼泊爾地震賑災專戶民間善款」經費資助下，聯新尼泊爾期望醫療中心，購置1台超音波檢查儀器，免費幫當地孕婦進行產前健康檢查，更安排當地6名醫護人員來台，在壢新醫院進行1個月的婦產科超音波訓練、產後照護等健康識能衛教學習。

壢新醫院資深副院長許詩典表示，超音波檢查儀已於2017年11月購置完成，國際扶輪社D3501地區也捐贈1部四輪傳動救護車給醫療中心，以提升偏遠山區緊急救護。6名尼泊爾醫護回國後，將擔任衛教種子，結合「聯新期望醫療保健NGO組織」，與當地民間團體一起將健康識能教導給每一位居民。

(中國時報)

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