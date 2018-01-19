聯新醫療集團 造福尼泊爾孕婦

2018年01月19日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

聯新國際醫療集團前往尼泊爾進行義診服務，至今屆滿10年，為強化當地居民的健康識能，提升孕婦生產安全、降低新生兒死亡率，與外交部攜手共同推動醫療公衛援助與培訓計畫，落實醫療在地永續理念。

根據統計，尼泊爾每10萬名孕婦，就有239人死於分娩時的難產或產後感染（台灣約11/10萬），新生兒的死亡率高達23/1000（台灣約2.4/1000），來台的尼泊爾醫師Vabishowr表示，民眾居住山區，需徒步數小時到數天才能到醫院，而且也沒錢做產檢，目前傳統簡易產檢仍是以聽診器搭配觸診，對於羊水過少、胎音微弱、胎兒臍帶繞頸、胎位不正等異常狀況難以察覺。

透過外交部「尼泊爾地震賑災專戶民間善款」經費資助下，聯新尼泊爾期望醫療中心，購置1台超音波檢查儀器，免費幫當地孕婦進行產前健康檢查，更安排當地6名醫護人員來台，在壢新醫院進行1個月的婦產科超音波訓練、產後照護等健康識能衛教學習。

壢新醫院資深副院長許詩典表示，超音波檢查儀已於2017年11月購置完成，國際扶輪社D3501地區也捐贈1部四輪傳動救護車給醫療中心，以提升偏遠山區緊急救護。6名尼泊爾醫護回國後，將擔任衛教種子，結合「聯新期望醫療保健NGO組織」，與當地民間團體一起將健康識能教導給每一位居民。

(中國時報)