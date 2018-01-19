移工遭警擊斃 家屬出庭要真相

2018年01月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

發生在2017年8月31日，越南籍逃逸移工阮國非遭警方連開9槍致死案，新竹地檢署18日開庭調查，阮男的父親阮國同特別跨海來台出庭，阮國同並在台灣國際勞工協會及律師邱顯智陪同召開記者會，要求檢方查明真相，並公布警方現場祕錄器。

阮國同18日在出庭前，於律師邱顯智及台灣國際勞工協會的陪同下，先是抗議此案已調查4個多月，至今仍無真相，不但無法看到案發現場的影像畫面，連兒子在救護車上的最後遺言，都被以偵查不公開為由拒絕提供。

阮與律師及勞工團體要求檢方公布警方祕錄器，還原案發現場真相，盡快拿到相驗屍體證明書，同時要求開槍警員陳崇文至越南向阮國非上香道歉，阮家也不希望再有「不明人士」私下和解的情事發生。

警員陳崇文委任律師徐國楨表示，當時陳是遭阮不斷攻擊，多次制止無效，才使用槍械，使用槍械有合理性、急迫性與必要性，也符合比例原則，而此案沒有和解問題，但願意支付道德慰撫金，金額則須雙方洽談。

新竹地檢署主任檢察官林鳳師則表示，承辦檢察官自接獲此案以來積極偵辦，召開多次偵查庭，釐清事件發生的經過以及警察使用槍械之時機，日前也完成死者解剖鑑定報告及死亡原因之認定，並通知阮家委託告訴代理人於18日領取相驗屍體證明書。

至於家屬要求公布案發時警方祕錄器畫面，基於偵查不公開原則，於偵查終結前無法對外公布卷內的相關證據。此案是因民眾向警方報案，指稱在新竹縣竹北市鳳山溪邊有外籍移工在偷貨車，竹北分局警員陳崇文和李姓民防義警到場欲盤查時遭阮攻擊，李姓義警遭踹斷鼻梁，警員先後用警棍和辣椒水制止未果，阮仍持石頭猛砸警員，並企圖搶警車，陳崇文多次警告無效後連開9槍，造成阮男傷重不治。

(中國時報)