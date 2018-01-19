溺死同鄉 2越男判12年

2018年01月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

裴姓和阮姓越南籍移工，去年5月酒後和同鄉友人發生衝突，不但手腳並用痛毆，還持木棍、水果刀攻擊、追砍，見他逃進2公尺深的池塘內躲避仍不放過，拿石頭朝他猛砸，導致同鄉不慎溺死、客死他鄉，3天後才被發現，桃園地院依殺人罪，判刑12至13餘年不等。

裴姓和阮姓越南籍移工和同鄉的友人都是逃逸移工，同住在桃園市平鎮區的一間宿舍，去年5月14日下午，裴男不滿在宿舍喝酒被同鄉勸阻，還找來另兩位同鄉助陣，雙方發生爭吵、引爆全武行，裴男見狀找來阮男「尋仇」。

死者慘被毆打、水果刀追砍後，死命往外逃，見一口池塘隨即跳進池裡躲藏，裴男和阮男趕到池塘見狀，撿起數顆石頭朝水中的同鄉猛砸，死者不敢逃出，慘遭重擊，最後活活溺斃，2人聽見慘叫後一起搭計程車逃逸，3天後裴的屍體才浮起被發現，客死他鄉。

裴男和阮男被逮後辯稱只是想嚇嚇死者，沒有想要殺他，強調丟石頭是要指引死者方向，也沒有見死不救，而是要先去幫助另名被打傷的同鄉。

法醫解剖後發現死者肺部有積水，研判是生前落水溺斃，桃園地院法官認為，2人明知同鄉不會游泳，沒有伸手救援還朝他扔擲石頭，聽到他大喊「啊」的聲音也未停手，依殺人罪判處裴男和阮男13年2個月和12年8個月期刑，全案仍可上訴。

(中國時報)