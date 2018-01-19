救國團寒假營隊 孩童邊玩邊學習

2018年01月19日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

今年寒假為期三周，不少民眾正在煩惱計畫寒假要讓小朋友從事怎樣的活動，台北市救國團在寒假期間，精心為小學生設計各種兒童成長營隊，包括結合烘焙、科學、骨牌、美術等多元課程，讓孩童邊玩邊學習，用樂趣及技藝度過充實的假期。

救國團敦化教室所精心規畫的「貝思特創藝小學堂」中，安排創客科學、環保玩創意、創意黏土等好玩又益智的活動，加上每周1次的球類運動，讓小朋友在玩樂和引導中，能夠認識自己的興趣、培養自己的才藝。

南京教室「京促咪成長營」、內湖教室「格瑞特兒童成長營」，主打「自己的課表自己排」課程自由選活動，舉凡烘焙、創客科學、音樂美術、口才作文、運動等動靜課程應有盡有，讓小朋友決定自己的課表，做自己的主人並度過充實的寒假。

兒童成長營隊活動自1月25日至2月14日為期三周，周一至周五白天於台北市救國團各分教室辦理，提供專業的師資、豐富的活動課程內容和安全的教學環境，讓孩子們寒假中收穫滿滿，並保有美好的回憶。詳細的活動資訊可至《http://www.cyccea.org.tw》查詢，或電敦化教室：02-27130900、南京教室：02-25708075、內湖教室：02-27965061洽詢。

(中國時報)