桃8971戶租屋補貼 全部能領

2018年01月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園租金補貼申請人屢屢創新高，今年共有8971戶符合資格，營建署僅核定核定8000戶，桃園市府積極爭取全額滿足，若中央不肯，市府將自籌經費照顧剩下的971戶，避免排序、抽籤廝殺，補貼預計月底就能入帳，住宅發展處更力拚明年增額，上看1萬戶。

營建署去年編列1億1520萬預算、核定8000戶額度給桃園租屋族，提供每戶最高4000元補貼，在住宅發展處積極宣傳下，桃園申請數創新高，達9973戶，經審核符合資格者共有8971戶。

桃園市住宅發展處長曾榮英說，桃園申請租金補貼戶數達到11年來高峰，市府責無旁貸要照顧更多的弱勢市民、協助無力購屋家庭租到適宜的房屋，本月已向中央爭取全數補貼，若中央仍維持原補貼戶數，超出核定戶數的971戶，市府會另覓經費，讓所有符合資格的申請戶都可以獲得租金補貼，不用為了排序和抽籤結果擔憂。

曾榮英說，桃園首波社會住宅正在興建中，市府也已向中央積極爭取新年度的核定戶數提高到1萬戶，照顧更多無殼蝸牛，本月起開始按月核撥租金補貼，首期補貼款預計本月底前入帳。

她並且提醒民眾，若申請時檢附的租約已約滿，要儘快補上新的租約，才能順利核撥補貼款，若在補貼期間期滿，也要趕快在2個月內補件，逾期將被取消資格。

(中國時報)