台中推聯盟學區制 畫展秀成果

2018年01月19日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市教育局推動偏鄉小學「優質樂學翻轉學習計畫」，全國首創偏鄉學校「聯盟學區制」，以多校共聘專科老師來補足偏鄉師資；成功、新成和石角等國小共聘2位藝術專長教師；18日在新成國小舉辦教學成果展，讓小朋友將設計圖轉化成馬賽克圖案，激發創意。

教育局長彭富源指出，台中市推動「優質樂學翻轉學習計畫」，以新成國小為例，自105學年度結合共聘教師江明恭、黃麗芬與校內教師組成美感小組，推動改善校園角落環境，並將知識活化成真實課程。

新成國小18日舉辦「大師傅帶小師傅」活動，讓老師引導學生將設計圖轉化成馬賽克圖案，鋪設在該校梅林大道上，激發小朋友將腦中想法化為實際手做；活用課堂知識、技能，並實踐美感態度，逐步朝12年國教素養導向教學邁進。

教育局說，3校結合民間及當地資源發展特色課程教學，成功國小以「大茅埔客家莊文史導覽」為軸心，發展全台唯一保存完整客家莊大茅埔庄的導覽課程。

另外，新成國小將新成特色梅子融入食農教育中；石角國小則聚焦於「山林教育」，發展社區探險、樂遊花博等系列課程。

教育局強調，為展現「聯盟學區制」教學成果，3校首次在東勢區戶政事務所舉辦兒童畫展，主題以台中世界花博展覽會為發想，運用在地多元素材，作為此次畫展主題；展現學童對於美的觀點與感觸，展出自即日起至2月底。

(中國時報)