研發矽光子技術 工研院成立實驗室

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

工業技術研究院在經濟部技術處的支持下，宣布成立「矽光子積體光電系統量測實驗室(Lab for Integrated Opto-electronic Systems, LIOS)」，未來可提供產學研各界進行量測服務，成為國內發展高速光電元件的重要研發平台。為了提升研究動能，該實驗室舉辦了「2018全球矽光子趨勢論壇」，邀請國際矽基光電領域的專家分享技術現況及未來趨勢。

隨著雲端資料對連結需求不斷快速成長，網路逐漸趕不上資料量增加以及運算、儲存效能成長的腳步，矽光子技術將成為突破的新關鍵，工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅博士表示，矽光子技術於歐美日各地已投入研究多年，工研院聯合產、官、學、研投入相關領域的研發，並成立「矽光子積體光電系統量測實驗室」。

吳志毅指出，工研院所成立的「矽光子積體光電系統量測實驗室」，利用矽光子技術具備傳輸速率高、距離更長、在傳輸過程中幾乎沒有熱量生成的優點，近年來由研發階段漸漸導向市場，期望可解決傳輸距離增加、資料頻寬快速成長與降低單位能耗等瓶頸，期望藉由次世代高速、低成本的光傳輸矽光子積體技術，推升台灣高科技產業的創新與競爭力。

為推動矽光子技術發展，工研院舉辦 「2018全球矽光子趨勢論壇」，邀請日本技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）、法國研發機構CEA-LETI、以及台灣科技大學等主導矽光子課題的技術先驅，分享各國發展矽光子產業的經驗及策略。

(中國時報)

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