2018年01月19日 04:10 中國時報 羅瑩雪

陳師孟才被提名為監察委員候選人，就放話要修理辦綠不辦藍的法官，斷言陳水扁沒有貪汙，只要程序正確，他的案件都會被判無罪。如此偏執狂妄、視憲法如無物之言論，引起法官、檢察官強烈反彈。

民進黨掌握絕對多數之立法院，在黨團一聲令下，毫不意外地全數通過監委同意案。陳師孟更加囂張傲慢，對學者評論不僅不思考自省，還反嗆批評他的學者都不學無術。這下如同扔炸彈入熱油鍋，激爆整個法界。

其實大家不用這麼緊張。想當年我因不贊同監察委員制止檢察官具體求刑，及指責檢察官對吳健保防逃不力等案之見解，數度和監察委員槓上。當時我向行政院長江宜樺當面請示。江院長很爽快地回覆，「妳如果確信自己的主張是對的，就堅持下去。若因此被監察院彈劾，就把它當成獎狀，貼在牆上。」還透露他也有過類似經驗。我當下如醍醐灌頂，茅塞頓開。之後我為所當為，不再猶疑。

陳師孟的狀況也是一樣。他不是說監察權是要制衡司法權嗎？所謂制衡是相互平衡的意思。監察委員可以檢視法官、檢察官辦案是否正確，法官當然也可以檢視監察委員執行職務是否合法，甚至是否違法。

公務員對明知違法之命令，本無服從之義務。《公務員服務法》第6條明定「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，加損害於人。」監察委員之動作無論是調查、約談、糾舉、彈劾、糾正，如果逾越監察委員權限，違反法律規定，不符憲法體制，就是違法，自然不必理會。

為免個別法官、檢察官擔心自己成為箭靶而左右為難，司法院、法務部或最高法院檢察署不妨趕緊訂定「監察院函令分類處理標準」之類的內部標準，組成審查會議集中處理。監察院一般正常函件，依照慣例分交業管機關遵辦。逾越權限分際不應接受者，退回或當作垃圾處理。涉及違法者，直接送交地檢署分案偵辦。這樣應該有利於維護司法官持平獨立的辦案心情。

不過對於司法改革國是會議決議的妨害司法公正罪，法務部先是以影響言論自由為由反對立法；決議通過後，又以徵詢各界意見為由，遲遲不送草案交法院審議。法務部應該加快腳步了吧！

有人更擔心陳師孟是綠營規畫的下任監察院院長。其實也不必過於擔憂。《憲法增修條文》及《監察法》分別規定「監察委員獨立行使職權」、「監察院院長對於彈劾案不能指使或干涉」。陳師孟當了院長，也可能像先前王建煊院長被同屆監委集體冷凍一樣，不發生任何作用。這對國家社會的傷害或許還會小些。至於他所領的高薪厚祿，比起4200億前瞻計畫，也不算什麼。

蔡政府上任以來一連串措施弄得天怒人怨，街頭抗爭不斷，拒馬層層堆疊，國無寧日。似乎官逼民反仍不過癮，非要官逼官反，弄得天下大亂，才稱心如意。這樣官官相護，烽火遍野，國家體制崩潰看來近在咫尺。

難怪大陸網友高票支持蔡總統連任，因為這樣陸方可藉她的手不費一兵一卒就把台灣搞垮，輕鬆撿去。還真是真知灼見啊！

（作者為前法務部長）

(中國時報)