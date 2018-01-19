「人人生而平等」終極價值

2018年01月19日 04:10 中國時報 胡海鷗

人人生而平等，這幾乎是個毋庸置疑的論斷，但實際上問題不那麼簡單。只要稍微比較一下人出生境況的差別，就一定質疑這個論斷的正確性。但如果切換認知角度，生而平等是靈魂、價值觀和終極目標，而不是出生境況，則這句話不僅完全正確，而且其價值趨於無窮大。

人生而不平的表現觸目皆是，有人生而天潢貴胄，有人則生而貧賤卑微；有人生來錦衣玉食，有人則生來衣不蔽體，食不果腹；有人生來健康強壯，也有人則羸弱多病；有人生來貌美如仙，也有人則生來醜陋殘缺。從現象出發，生而平等這話不僅很有問題，而且大有洗腦之嫌，因為它不符合事實。但在較高層面上的認知，不是因為真實而相信，而是相信後成為真實，對人生而平等的認知就屬於後者。不信，請看將生而平等定位在靈魂、價值觀和終極目標上的效果和功效。

所謂靈魂平等是指寄居在軀體中的靈魂沒有高低貴賤，儘管人的生存環境、肉體都有很大的差別，但是在造物主眼裡，我們來到這個世界，在靈魂上都是平等的。誰也不比誰擁有更大的權力、更多的優勢，更能主宰別人。而正是因為相信靈魂的平等，底層的人毋須匍匐在權力腳下，他們就能不甘卑微末流，排除萬難，走上應有的社會層次，得到公眾的普遍認可。上層人則不認為他們自己有什麼特別了不起，其所得只是來自機緣的眷顧，他們才能保持謙恭禮讓，從而享受造物主的恩典於永久。如果大家都相信人人生而平等，社會各階層的人都能和睦共處，就能徹底清除內耗的互鬥土壤。

所謂生而平等是種價值觀，則是將生而平等作為評價是非對錯的標準，它不僅用作個人的道德自律，更用來評判社會的制度建設。如果沒有這種價值觀，則會聽任一部分人擁有比另一部分人更大的權力，得勢者君權神授、驕狂跋扈，而失勢者則只能苟且偷生、蒙羞忍恥。這種矛盾積累到一定的程度，失勢者勢必揭竿而起，然後得勢者與失勢者角色置換，而人人不平等不僅依舊，甚至還會加劇。歷史就一次又一次在血雨腥風中不斷地回到起點，人類文明難以有實質性進步。

按照生而平等價值觀的要求，核對改革各項制度，則要廢除不符合生而平等要求的相關制度，使之盡可能趨向於人人生而平等，不平等的社會現象才能得到最大限度的遏制。特別是在現代社會管理中，在給予一部分人較大許可權的同時，也需要用人人生而平等的理念，避免他們以為自己受命於天，進而頤指氣使，從而有助於提升社會的公平、正義和管理的效率。

所謂將人人平等作為終極目標，就是因為人類竭盡全力也無法完全實現人人生而平等，因為在解決低層次不平等後，會產生更高層次的不公平。譬如，解決了吃飯的不平等，就會產生權力的不平等；解決權力的不平等，又將面對更高訴求的不能共用；甚至實現了生命的延續，又會面對不能同時獲得永生的不平等。

可見，不平等也是不斷發展和提升的，所以無論人類怎樣努力，都無法根本和永久性消除不平等，但是在消除既定不平等的過程中，社會進步了，人類走上了新的高度，所以必須將人人生而平等當作終極目標來瞄準，否則，人類會在低層次的不平等上徘徊不前。譬如，聽任一部分人錦衣玉食，另一部分衣不蔽體、食不果腹，則社會勢必因周期性爆炸撕裂而停滯。儘管，解決吃的不平等，又會產生權力的、永生的不平等，如果僅關注不平等的解決，所有的努力好像都是徒勞的，但如果評價社會因此獲得的進步，則徒勞努力的價值也無窮大，所以對平等價值的瞄準比平等的實現更加重要。

可見，在靈魂、價值觀和終極目標的層面上，人人生而平等既是社會發展的目標，更是社會穩定的定海神針，人人是不是生而平等，或者能不能生而平等都不重要，重要的是相信人人生而平等，我們就在無限趨近於它的過程中提升自己，救贖我們的靈魂。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)