2018年01月19日 04:10 中國時報 林昭禎

為了擊倒「低薪」，蔡英文總統先是拋出「最低薪資3萬元，是她的夢想」，繼而射出「終結低薪五箭」，立法院跟著配合修訂《勞基法》，放寬工時限制，藉以增加勞工加班收入。行政院隨之也由副閣揆出面表示，「基本工資3萬元」4到6年即可達標。當局種種行徑好似將「基本工資3萬元」當成做功德，讓台灣人有個好夢。

先不說蔡總統之前曾酸對手，「基本工資3萬可得諾貝爾獎」一事。就現實面而言，施俊吉副院長認為基本工資每年調6%，2024年初就能超過3萬元，但近年來台灣經濟成長率僅2至3%，大幅提高基本工資是否會造成物價上漲、通貨膨脹？退一步想，當薪資成長高於經濟表現，雇主會不會引進自動化設備或裁員，以降低人事成本？

看看國民所得達3萬美元的南韓，2018年1月1日起將最低薪資大舉調升16%，儘管文在寅政府有薪資補貼或抑制房租等配套，不過近期的調查卻顯示，超過4成的中小企業可能會裁員，2成多考慮調漲產品或服務價格，另2成則計畫增加自動化設備，或無人支付系統作為因應，這或許正是愛之適足以害之的例子。

行政院目前雖無基本工資一次漲足的構想，但賴揆的「雞尾酒療法」加「標靶治療」，最終也只端出鼓勵投資這招，卻忘了民進黨政府上台以來，僑外資衰退3成以上的事實。鼓勵投資又豈能嘴巴上喊喊，看看現在台灣的投資環境，外資不敢來不說，許多國內的工廠也都快經營不下去了，倒的倒、走的走，還有一些投資硬被說成陸資，搞得廠商無法經營。

拚經濟不是呼口號，或是要百姓、老闆做功德。企業主為降低投資風險，莫不進行比較利益評估，試問一個高齡少子化的國家和人口上億兼具生產與市場的國家，您會選擇到哪國投資？一個與多國簽訂互惠貿易條約的國家和一個必須靠三角貿易才有出口利基的國家，您要到哪國投資？

當文青式治國，變成憤青上街頭時，大家都應靜下來反思，為什麼我們會從以出口為導向的經濟體，變成出口人才，讓70多萬菁英在外謀生？超過300萬的受雇者每月主要工作收入不到3萬元，才讓「基本工資3萬元」變成執政黨急欲實踐的政策。

解決低薪問題，當然不能只靠產業政策、教育政策或勞動政策的引導，但最重要的是請民進黨不要再師心自用，製造對立。諸如推前瞻計畫，說是為台灣日後30年打基礎，卻把多數預算用於自己執政的縣市；基於選票考量，改革年金只對公教人員開鍘。結果咱們的社會變成一個「三立會社」，不單是藍綠對立、勞雇對立，還有貧富對立，導致政策推動面臨激烈抗爭。

事實上，與其要求企業做功德，把基本工資提高到3萬元，不如蔡政府行行好，從利益眾生的角度推政策，否則分裂的族群只會使台灣更加激化，反落入大陸網友的想像，一定要支持蔡總統連任，因為她當選能繼續搞亂台灣，加速兩岸統一。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)