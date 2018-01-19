稅改小確幸 苦果恐在後頭

2018年01月19日 04:10 中國時報 陳聽安、陳國樑

浮上檯面近兩年的兩稅合一所得稅制改革，初以「全民稅改」為名揭幕，繼以「優化稅制」推行，總算18日在本次立法院臨時會完成三讀。執政黨立院黨團接連在一例一休及《農田水利會組織通則》兩修法案上，挾國會席次優勢，強勢按行政院版草案表決過關後，對於稅改總算給了些許討論空間，但細探其內容，仍讓人失望。

相較於行政院版草案，執政黨團版在標準、薪資和身心障礙3項扣除額，與在野的國民黨及時代力量兩黨團版本一致，皆有調升，標準扣除額加碼1萬、薪資和身心障礙扣除額各加碼2萬，而所造成的稅收損失，則由分開計稅的股利所得單一稅率提高2%來因應，最後也照各黨團的修正版本通過，方向上看似符合稅收中立，但實則使稅損擴大。

提高3項扣除額的部分，是加碼釋出所謂的「稅改紅利」，以減輕無股利所得者相對產生的「被剝奪感」，各黨一致同意減稅不足為怪。但適值年底選舉，提高扣除額度，以「小信」固人之心、「小善」中人之意，很難不讓人問：「醉翁」究竟意何？

至於將股利所得分離課稅由原訂稅率26%提高至28%，或可算是回應了各界對於政院版草案過度傾向替富人減稅的疑慮。但兩在野黨團版本「分級」課稅的設計，相較於一概提高2%，其實更能納入所得量能課稅的用意。

讓人感嘆的是，我國的行政及立法效率。我國稅改列車相較於「川普稅改」提前1年啟動，而川普稅改已經到站，我國如今才修法過關。由於我國所有的稅改版本均未納入對川普稅改的因應對策，此一疏漏，可能對國家整體經濟帶來不可逆的負面影響。

川普號稱「世紀稅改」的10年1.5兆美元減稅規模，相較於1986年雷根政府10年1.25兆美元的減稅，毫無不及。雷根減稅帶動了其後近20年國際間的減稅風潮，我國也因此大幅降低了綜所稅的最高稅率。此次川普減稅無疑地將帶來新一波的國際租稅競爭。

面對如此山雨欲來的局勢，各國莫不小心以對。以中國大陸而言，除在利率、匯率與資本加強管控外，其財政部、稅務總局、國家發展改革委以及商務部更於12月底聯合發布〈財稅88號文〉，針對外資釋出租稅優惠，頗有對美國減稅宣戰的意味。

因此，在這新一波的國際租稅趨勢中，台灣必須面對的是，資本雄厚的大國以「向下探底」式的降低企業稅負以及對外資予以租稅優惠，希冀吸引資金、刺激投資；但我國這次稅改，卻是反其道而行，提高企業（營所稅稅率由17%調高到20%）與外資的租稅負擔（股利所得扣繳率由20%提高到21%）。

在目前國內經濟動能不足的情況下，大開國際局勢的逆風車，雖說是迎合目前國內追逐「小確幸」的氛圍，但終將承受逆勢而行的苦果。

此外，此次通過的稅改案大幅提高幼兒學前扣除額，以及針對獲利不高的營利事業所得稅率分年調升的設計，前者再擴大稅收損失，後者則勢必造成營所稅稽徵與順從成本的大幅增加。

（作者陳聽安為國立政治大學名譽教授、陳國樑為國立政治大學財政系副教授）

(中國時報)