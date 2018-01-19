為招商 川普放下意識形態

2018年01月19日 04:10 中國時報 邱達生

美國總統川普決定參加將於1月23～26日在瑞士達沃斯舉辦的2018世界經濟論壇年會。他在2016年競選總統期間曾經批評這個年會為「全世界勞動階級所厭惡的達沃斯俱樂部」，目的只為合理化剝奪勞力付出者的權益。川普打著為美國工人階級發聲的旗號，順利贏得選舉。在2017年的世界經濟論壇，川普維持他對這個聚會的看法，甚至沒有派遣美國代表出席。時至今日，川普居然要出席這個過去少有美國總統親自與會，且與他的中心思想大相徑庭的論壇。

白宮發言人桑德斯說明原因是：川普期待與世界領導人一起推動他的「美國優先」議程，且川普將論述他推動提升美國企業利潤與美國勞工生活水準的措施。因此很明顯的目的之一，川普是來招商的。美國國會通過的稅改即將在今年上路，新的稅制方案對外人直接投資會有一定程度的吸引力，川普當期盼在這個富豪聚集的場合，進一步擴大美國新稅制的磁吸效應，說服國際大企業前往投資。因此即便達沃斯論壇被視為是支持「全球化」的標誌，媒體也出現控訴川普出席論壇應是「背叛自己的民粹主義運動」。然而在實質利益前提下，意識形態的差距不再是不可跨越的鴻溝。

大陸國家主席習近平在2017年1月出席世界經濟論壇，在開幕典禮上發表專題演講。開場引用狄更斯《雙城記》名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代」，暗示各國面對保護主義高漲的挑戰，應當支持繼續推動經濟全球化，引領全球經濟走出困境。習近平的演說有兩個意涵：一是過去曾經帶領世界推動全球化的美國，現在轉變角色助長保護主義的氣焰。另一意涵則是世界仍然需要領導者帶領走出低迷成長的迷霧，而身為世界第二大經濟體的中國非常樂意擔任這個全球化共主的角色。

雖然習近平在去年的達沃斯獲得熱烈掌聲，並不代表中國已經取代美國成為新的世界經濟領袖。美、中兩國在2017年的經濟表現堪稱打成平手，成長表現都優於市場預期。然而2018年的經濟展望，在川普擴張性政策加持下，美國的景氣可望持續樂觀。而中國在十九大權力鞏固確定後，必須正視國內產能過剩的老問題，北京必須回復到結構調整的途徑，亦即景氣趨緩在所難免。顯然2018的世界經濟成長既然必須倚賴美國的需求拉抬，則川普大可趁機昭告天下，美國仍是領導世界經濟的霸主。

2018世界經濟論壇的主題是「在分裂的世界創造共同的未來」，2018年起的未來，川普決心要主導的全球共識，其實已經在去年底的APEC年會期間揭露：川普堅持美國優先，且建議各國都應當以自己的國家利益為優先。

可以預見當各國的利益互相衝突時，雙邊談判是唯一途徑。而在雙邊談判中，可以取得絕對優勢的必然是影響力相對強大的國家。（作者為台灣經濟研究院國際處研究員、東海大學經濟系兼任教授）

(中國時報)