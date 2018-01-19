社論－異哉 台獨三台怪象

2018年01月19日 04:10 中國時報 主筆室

上任僅1年的華視總經理郭建宏突遭拔職，引爆公廣集團內幕重重的各種爭議。其中有關華視經營管理、人事恩怨等問題，雖讓人感到不可思議，但真正令人震驚的是，公廣集團的華視竟早已失去「公共」的精神，遭到政治力明目張膽介入，失勢一方也理直氣壯公然「告御狀」，要求民進黨主席介入，讓深受民進黨「黨政軍撤出媒體」理念「洗禮」的台灣社會錯愕不已。

馬英九第一任期，仍然外慚清議，很長一段時間並未處理陳水扁政府留下的公共電視人事結構，蔡英文政府卻在第一時間撤換公視董事長。陳郁秀接任董座後政治操作斧鑿甚深。首先，陳郁秀日前在記者會「助陣」華視董事張天立，指責郭建宏「不知感恩」時，不經意透露說，當初任命郭建宏就是政治力介入的結果，郭是政治力介入的受益人，並非受害人。其次，郭建宏指控，民視要將華視變成「小民視」，並納入「台獨三台」，郭建宏的指控並非無的放矢。

「台獨三台」出自民視董事長郭倍宏之口，「咱台獨現在有3個電視台，民視、公視、華視。」這句話，從去年初開始，郭倍宏就常常掛在嘴邊，不少人都聽過他意氣風發地與人分享。他與陳郁秀交情匪淺，兩人相繼執掌民視、公廣集團董座，「台獨三台」一家親的說法與現象，陳郁秀不曾作出澄清，蔡政府也始終未發一語。

民視要經營成台獨電視台，那是它的選擇，消費者各有收視好惡的自由，反正民營台盈虧自負。但公視、華視是國家依法成立，仰賴人民納稅錢及社會捐助所得運作的「公共」媒體，自應以公共利益，而非政黨或政府利益為依歸。如今竟然就這麼私相授受、莫名其妙成了民視的「附隨組織」，而且還隨之變成台獨台，豈不令人驚愕錯亂！從「綠化」到「獨化」，是蔡政府以公共媒體為掩護平台，強加灌輸全民政治意識形態的真正目的？

黨政軍退出媒體是民進黨當年的改革口號與行動，並在2003年完成立法。如今，當年所謂的黨政軍媒體已全數釋股轉成民營化，黨政軍都受到嚴格規範，甚至不得持有任何媒體股權；但實質上，民進黨卻透過人事任用的權力，影響甚至操控公共媒體的運作與內容，形成政治勢力在公共媒體復辟還魂的怪象。華視當年曾是國防部與教育部控股的反台獨電視台，時至今日，竟然變成台獨先鋒台，豈不可笑、可悲！

政治勢力控制公共電視的荒謬，也在余天於民進黨中常會「告御狀」一事展露無遺。不僅余天荒謬，民進黨中央及蔡英文主席也很離譜。民進黨遊說余天找行政院處理，蔡英文也理直氣壯回應「應向行政院祕書長講」。問題是，不但執政黨不應介入公共電視人事與運作問題，行政院也無權過問。當然明眼人都知道，公共電視組織結構包括監督營運的董監事會在內，早已完全「綠化」，現在是因為從「綠化」到「獨化」的過程發生衝突，才會爆發「綠勢力」告御狀醜聞，外界才察覺黨政勢力的公然介入。

更可議的是，當初一些不遺餘力要求黨政軍退出媒體、炮轟媒體壟斷的自由派傳播學者如張錦華、管中祥、林元輝、胡元輝等人，看到公廣集團由公器淪為台獨勢力操控的私器，竟然默不吭聲、視若無睹，這難道沒有違背他們的學術專業與良知？又難道不是昨非今是、雙重標準嗎？

民進黨拿到權力後，對可能影響其永續執政成敗的各個領域，無不全力搶駐，恨不得包山包海，全面通吃，對媒體更一直當作主要目標。台獨勢力則藉著民進黨執政之利，乘勢藉力，呼風喚雨，大肆擴張獨派勢力，此番更直接染指公共媒體平台，這次的華視拔官事件，不過是其整體攻略的一環。

令人憂心痛心的是，台灣大眾流行文化產業低迷不振已久，不久前的兩岸跨年晚會，台灣演藝圈大咖幾乎都跑到大陸賺人民幣，大陸綜藝節目、電視劇早已藉著市場與資金優勢，鯨吞蠶食台灣傳統電視頻道及網路平台，這種趨勢只會越來越明顯。如果民進黨與獨派繼續粗暴控制媒體，台灣從新聞媒體到文化產業的邊緣化才真的恐怖。

(中國時報)