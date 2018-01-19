2018年01月19日 04:10 中國時報 主筆室

陳師孟獲立法院同意出任監察委員，18日出席監察院談話會，會外接受媒體訪問，出言更加勁爆了，不但不以之前的發言感到汗顏，也不以即將出任監委而略顯謙卑，反而一副當仁不讓、捨我其誰的架式。他的言行，不僅有損監察院的形象，更有把司法院踩在腳下的態勢。照這樣下去，遲早會把整個民進黨都賠了進去，不如現在就別讓他上台了吧！

陳師孟還沒有通過提名時，就已經搞得司法界雞飛狗跳，法界包括法官協會、檢察官協會、律師全聯會紛紛跳出來抗議，連前司法院副院長蘇永欽擔綱的法曹協會也認為，立法院同意這樣的人事案是「荒謬離奇」。

面對這些排山倒海而來的責難，陳師孟絲毫不以為意，認為這些罵他的法官是不學無術，不懂寒蟬效應的意思，他說，所謂寒蟬就是「遇到惡事不敢講，遇到好事不敢支持」。包括同為綠營的法務部長邱太三都說，回應陳師孟的政治口水是浪費生命，陳師孟則回說：「我沒有浪費他的生命就好了，生命是我的。」

對於他所有的發言是否自認失言？他說：「一點都不會耶！」碰到這樣臉皮厚如銅牆的政治人物，還真拿他沒輒。其實，這些想法正是他畢生的理念，他就是這樣一個怪咖，把他放在監察院的大位上，本來就是錯誤的棋子，蔡總統提名錯了，立法院民進黨團同意也錯了，錯在太政治算計。

陳師孟不會自己辭職，面對各界要他下台，他說：「那他們有得等」，還說「我從來不會在這種力量下屈服，這就不是陳師孟了。」與其將來爆出憲政亂局，不如別讓他上台；他自己不肯辭，當然只有靠蔡總統和民進黨勸退。若今日不能解鈴，他日必自嘗惡果。

(中國時報)