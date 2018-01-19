2018年01月19日 04:10 中國時報 楊艾俐

新興民主國家的人民總有憧憬，認為民主道路是直線的，一旦取得民主，就永遠不怕失去，充分享有言論自由，人權得到保障，正義得到伸張。

但從歷史和現代來看都不是如此，例如德國在18世紀及19世紀初都採行共和體制，但到了希特勒時期就改成了第三帝國。中華民國初期百花齊放，不單是民主，幾乎是無政府狀態，言論更是大膽自由，共產黨專政後，專制無出其右，引發文革、大饑荒等，施政無所不用其極。大陸著名媒體人戴晴曾說：「國民黨統治下，管制新聞自由，共產黨是完全沒有新聞自由。」

近20年走民主回頭路的國家所在多有。最著名的是俄羅斯，1990年代初蘇聯解體，俄羅斯組黨自由，開放選舉，人民獲得民主果實，但大部分為惡果，例如國際地位低落，國內金權勾結，貧富不均，甚至連平均壽命都比共產黨統治時減少了6年，出身俄羅斯情報機構KGB的普丁競選時，就以「給我20年，還你一個奇蹟般的俄羅斯！」號召選民，向俄羅斯夢前進。

普丁連任連選屆滿後，照理不能再選，但他支持梅德韋傑夫選總統，自己任總理，梅德韋傑夫過水一下，普丁再選總統，順利當選，今年3月俄羅斯總統選舉，普丁早宣布將脫黨獨立參選，如果普丁當選，等於掌控俄羅斯20年，對照他的第一任競選口號，顯然早有預謀。俄羅斯在美國及歐洲被指控以網軍左右他國選舉，川普一直陷於通俄門醜聞中，蘇聯在20餘年前崩塌，普丁卻發揮另類國際影響力。

而7年前蓬勃發展的阿拉伯之春運動，蔓延10幾個國家，本給世界帶來無限希望，認為會誕生一個新中東，但只有突尼西亞成為阿拉伯之春中，唯一能實現民主轉型的國家。極端恐怖組織伊斯蘭國趁亂局崛起，控制多地，多個國家也陷入長期動亂，已被稱為「阿拉伯之冬」。聯合國表示，2011年以來，阿拉伯之春起義運動對相關地區帶來的經濟損失，等於該地區2011年至2015年經濟總量的6%。

從以上例子看來，逆轉民主的領導人大部分都以基本教義、民族或本土為號召，崇尚民粹，且善用網軍集結支持力量，步步為營。2016年土耳其政變，溫和的軍方要推翻激進基本教義派的土耳其總統埃爾多安，埃爾多安在臉書上聚集支持者到首都廣場抗議軍方政變者，扭轉了局面，再度進總統府後，埃爾多安誅殺反對人士、封報館、興文字獄。

權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗。民主國家亦不例外。美國加州民主黨議員更修改選區，使某些原本民主黨、共和黨勢均力敵的選區變成民主黨獨大的選區，增加納稅項目以及福利設施，吸引更多民主黨員。

民主逆轉者也不如想像中具理想主義，例如曾橫掃拉丁美洲革命潮的切‧格瓦拉是古巴革命武裝力量的領導人，雖然關心弱勢，將企業收歸國有，並實行土地改革，但是他登顯赫位置後，集權統治，濫殺無辜，性情殘忍，使人膽戰心驚。

也因此西方國家有很多至理名言，如「自由靠著永恆的警戒而取得」。2015年前民進黨主席施明德認為民進黨2016年執政會有綠色恐怖，很多人不在意。但在這個時代，任何情況都有可能，也有太多工具、名義讓領導階層逆民主，人民必須時時警惕民主可能有失去的一天，也必須積極採取行動示威、抗議、制衡。

(中國時報)