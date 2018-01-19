蔡英文成綠營票房毒藥

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中國時報
毛嘉慶

2018九合一選舉還有10個多月，但各政黨提名、搶食地盤的亂象已經紛呈。特別是在執政的民進黨內，自空氣汙染、打壓勞權等民生議題引起廣大不滿以來，單就綠營智庫做出的民調就已顯示，蔡英文總統的不滿意度突破51%、連任不看好度達44%，在在都讓民進黨從政黨員感到焦慮。黨內公開的祕密：「不要指望母雞帶小雞，只希望母雞別壓死小雞！」而更讓他們基層公職擔心的是，「小綠」時代力量環伺各選區，一旦推出候選人，勢必對民進黨現有結構造成衝擊。

先從大小綠之爭談起。完全執政的民進黨中央，因為施政謊言被戳破的程度之快超乎想像，大選時提出的種種美好願景，也都一個個變成「怨」景。蔡、賴迅速累積出的執政包袱，讓原本只是側翼的時力有機可乘，畢竟民進黨在六都中的議員提名局限性高，時力張開雙臂，可以招募到不少被排斥的邊緣人。過程中，亦將不時就能看見「黃國昌們」的灑狗血戲碼，充滿算計也埋下諸多未爆彈。可以想見，在支持度持續萎縮的前提下，綠營在今年九合一大選如何布局，其操作的複雜程度將超過以往。

再談到民進黨內更為尷尬的內部矛盾。大宅門自爆的戲碼總是最吸睛。一方面，阿扁趴趴走，透過日前的李扁會重奪獨派嫡長子地位，帶著一票老綠男呼風喚雨，精彩可期；另一方面，政治野心無限膨脹下，再多位子都滿足不了大小政治人物，官二代輾壓輔選青年系，誰都不服氣。路線之爭、資源分配不均，也將衝擊聲望下探中的蔡英文，而偏偏她所到之處都是拒馬，離民眾的距離越來越遠，這要民進黨內如何規畫輔選？長此以往，到了下半年選戰白熱化階段，試想在英皇的某一場站台中，只要有一支拒馬蛇籠被綁上「支持○○○就是支持蔡英文」的布條，恐怕就會對選票產生極大的殺傷力。

諷刺又弔詭的是，隨著蔡英文對台灣造成的傷害越來越深，卻得到來自大陸越來越多的「期待」。根據大陸的網路民調發現，高達96%的大陸網友支持蔡英文連任，理由是沒有蔡英文，中國統一不起來。以為這是惡整？但網友留言之真切，想不承認都不行：「國民黨只會拖統一，民進黨上來統一會很快啊！」、「因為蔡英文能讓台灣人吃到日本核輻射食品，還有霧霾，所以就衝這一點，老子就支持阿蔡！」。一旦這些民進黨口中的「中國因素」發酵，別說如何勝選，怕是小英要先求自保別跛腳了。

沒有人能對民進黨的窘境感到竊喜，因為這兩年蔡政府的實績告訴我們，當她過的不舒服時，人民就會變成出氣筒。如果不信，去問問被抄家的國民黨、水利會，也可以問問被踐踏的軍公教、勞工，就會知道國家機器有多麼邪惡。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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