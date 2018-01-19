2018年01月19日 04:10 中國時報 陳雄文

民進黨政府為了籌措「長照2.0」的財源，已於1年前通過《長期照顧服務法》部分條文修正，將原先第15條條文之「長照服務發展基金」改為「特種基金」，並將長照財源修正為：「遺產稅及贈與稅稅率由10%調增至20%以內所增加之稅課收入，以及菸酒稅菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收新台幣590元調增至1590元所增加之稅課收入。」意即蔡英文總統選前所承諾的每年330億元長照支出，只能仰賴遺贈稅與菸稅等「機會稅」。

去年5月12日上路的遺贈稅，以及去年6月12日開始調漲的菸稅，半年多的時間總計為長照特種基金挹注了57.67億元（遺贈稅2.07億元，菸稅55.6億元）。即便以一整年來推估，亦僅有約115億元，與財政部原先預估的年約296億元（遺贈稅63億元，菸稅233億元）差距甚大。

特別是其中占籌措財源責任超過7成的菸稅，績效還不到當初期望的一半。而且弔詭的是，目前每年高達百億元的菸稅缺口，未來政府該如何彌補？

答案應該只有兩種可能。一是主政者僅依自身有限的經驗做想像，以管窺天，完全輕忽民間長照需求的嚴重性。二是為了討好資方與選民，不願意全面加稅或開辦長照保險，只好以各種「機會稅」來搪塞民意。

政府必須向民眾說明的是，為何當初通過《長期照顧服務法》部分條文修正時，衛福部宣稱新稅收可達466億元，後來財政部卻下修為296億元，但現在實施半年後又變成只有57.67億元。落差如此巨大，難道不需要有人承擔政治責任？

此外，蔡英文總統選前承諾每年330億元，但去年「長照2.0」上路時，衛福部僅編列162.2億元，即使加計其他部會的15.3億元，總計也只有177.5億元，幾乎僅有半數的預算，再加上目前菸稅收入又遠不如預期，未來能否達成目標，實令人難以樂觀。

然而，我國老年人口的比率即將在今年突破14%，邁入「高齡社會」，而預計8年後將超過20%，追上日本與德國成為「超高齡社會」。惟相較於日本2014年長照支出已高達GDP的2.1%，德國也有1.1%，就算我國現在開辦長照保險，初期1100億元的預算也僅占GDP的0.66%，8年後該如何因應「超高齡社會」的挑戰？

日前媒體報導某「最年輕外銀董座」在50歲時選擇退休，全職照顧重度失能的家人，不啻是對政府「長照2.0」的嚴重警訊。未來政府如堅持用菸稅撐長照，依舊推銷那「看不到、用不到」的「長照2.0」，除了迫使中高齡人力不斷流失外，亦將助長長照悲歌的不斷發生。

（作者為前勞動部長）

(中國時報)