2018年01月19日 04:10 中國時報 趙政岷

「中國是一頭睡獅。等它醒了，整個世界都會為之震動。」這句話是拿破崙在1816年說的。儘管中國的領導人屢屢承諾會以「和平、可親和文明」的方式崛起，但依舊震驚了全世界，拿破崙的預言似乎成真了。然而為何這獅子睡了這麼久才醒來？

耶魯大學歷史學博士、師承史景遷的西方著名漢學家歐陽泰，新近出版了《火藥時代：為何中國衰弱而西方崛起？決定中西歷史的一千年》一書，以火器發展切入，破解了近代西方崛起、東方衰落的真正關鍵。

軍事科技史上最令人費解的歷史謎團是，中國人在10世紀時就發明了火藥，經幾百年後火藥才流傳到西方，但到了19世紀，中國卻在鴉片戰爭中被英國痛擊。為什麼近代歷史由西方人主宰了世界版圖？很多人會說中國人雖然發明了火藥，但卻未應用在戰爭上。歐陽泰認為並非如此，事實上中國與其鄰國也都試著把火藥運用在許多軍事和非軍事的用途上。中國與西方之間的「大分流」，是火藥與兵器幾百年的演進帶來了巨大改變，但主因之一也與1760年代乾隆朝開始，中國開啟了將近1世紀的承平盛世，「天朝無戰事」造成了火藥科技發展的停滯落後，而歐洲小國間不斷競爭，優勝劣敗反而進步。

換句話說，科技發展固然是關鍵，但態度與局勢決定了未來。這讓我想起30年前到大陸採訪蘇州工業園區的經歷，當時對來自台灣的顧問師協會訪問團簡報的是位30歲的CEO，是海歸派，報告條條有理，但令人好奇的是，怎麼會輪到這麼年輕的一代出頭。旁邊的人告訴我，當時大陸50、60歲的人，在文化大革命時代年輕時都沒念什麼書。10幾年前聽到最多的是大陸「6個口袋兒童」，一胎化讓大陸小孩有爸爸媽媽兩家6個人養，根本無憂無慮。但這幾年看到大陸年輕人最多的形容詞是狼性，阿里巴巴、騰訊、互聯網+，及深圳創業園區的企圖心，令全世界生畏。

反觀台灣，30年前台大國貿系的學生人手一台電傳機做起國際貿易，念理工的人以出國學習為追求，政策的引導加上當時社會的創業氛圍，成就了舉世稱羨的台灣經濟奇蹟。「年輕人的態度，決定了我們的未來。」一個讓年輕人有希望、有發展、有舞台的環境，是這個社會能不能進步的關鍵。台灣執政者在大一統的權力基礎下，必須看清楚國家的進步是來自於態度，而不是在追求戰爭火藥等新科技，也不是在製造社會的火爆氣氛。

沒想到30年前採訪時，看到的勞工團體為《勞基法》到台北中華路臥軌抗爭的場景，如今竟然在台北車站重現。難道台灣與大陸「大分流時代」早已降臨？（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)