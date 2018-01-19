紐約愛樂 3月登台饗樂迷

2018年01月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國五大交響樂團之一的紐約愛樂，即將第八度訪台，3月17、18日連續兩天在台北國家音樂廳，由準音樂總監荷蘭指揮大師梵志登率領，與鋼琴家王羽佳合作兩場音樂會，演出馬勒、史特拉汶斯基與普羅高菲夫等人的作品。

從首席走向指揮台

梵志登表示，自從六年前首度合作，「我就愛上與紐約愛樂一起演出，我之前在茱莉亞音樂院念書，常聽紐愛的演出，現在我即將接任音樂總監，就像是回到了家一樣。」梵志登認為，紐約愛樂是一個有紀律、技巧精湛而且充滿熱情的團，「期待這次亞洲巡演，我與有榮焉。」

梵志登1960年出生於阿姆斯特丹，年僅19歲就受邀擔任皇家大會堂管弦樂團首席，是該團至今最年輕的樂團首席。梵志登表示，他之所以走上指揮之路，與紐約愛樂已故的音樂總監伯恩斯坦有關，「伯老有一次來客席我們樂團，指揮到一半他說他得去觀眾席聽聽音響，叫我上台指揮樂團，演出一點馬勒，我就照辦了。」

梵志登回憶，後來伯恩斯坦回到舞台上對著他說，「你指得很爛，但我有看出你指揮的潛力，你在台上就像是你站在音樂的中心。」梵志登自此開始學習，走上指揮之路。

在美國兩百多年的歷史中，紐約愛樂就有176年的歷史，幾乎等同於美國的古典音樂發展史，也是全球歷史最悠久的交響樂團之一，歷任音樂總監包括馬勒、托斯卡尼尼、伯恩斯坦、庫特馬舒等，都是音樂史上赫赫有名的音樂大師，展現樂團對於音樂的精準要求。

八度訪台演出兩場

除此之外，舉凡首度造訪北韓、越南、中東等創舉，為紐約舉行911紀念音樂會等國際事件，紐約愛樂都不曾缺席。

英國古典音樂雜誌《留聲機》選出全球十大最具啟發性的樂團，紐約愛樂就因為肩負文化外交的使命，在冷戰時期訪問前蘇聯、為美國與北韓展開「破冰之旅」獲選。

紐約愛樂18日也在紐約當地同步宣告紐約愛樂的亞洲巡演，這次除了台灣兩場之外，紐約愛樂也將造訪北京、京都、東京以及名古屋，這也是梵志登首度與樂團合作的國際巡演，他將於今年秋天正式上任。

(中國時報)