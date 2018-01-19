高齡飛機強制退場 恐延後上路

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中國時報
／台北報導

交通部去年修正《民用航空運輸業管理規則》，讓機齡滿26年的飛機強制退場，原定今年1月公告、明年1月起實施，但首當其衝的遠東航空認為，1年不足以汰換機隊，恐造成機師失業，盼延長寬限為3年。民航局表示，會評估業者的困難，不排除調整落日年限。

民航局飛航標準組長林俊良指出，高機齡不等於並不是大問題，重點在於有沒有妥善維護，不過高齡機的故障頻率確實比較多，風險也隨之升高，國內各航空公司大多有訂出自己的機齡政策，大多在14年左右就會汰除，民航局支持這樣的方向，對飛安透明度、前瞻性都比較完整。

林俊良說，修法預告期為去年12月3日至今年1月3日，但預告期間遠東航空提出異見，認為無法在1年之內完成機隊年輕化，民航局考量對業者的衝擊，目前正在評估是否要延長落日期限，評估內容包括飛機可靠度、穩定度、維護情形，盡快提報給交通部，時間點可能在農曆年前。

遠航表示，2017年9月向交通部提交財務暨飛安精進計畫書，最晚於6年內完成機隊汰換及更新，但人員訓練、飛機驗證都需要時間。遠航強調，去年引進2架ATR-600客機，並投入營運，今年除持續引進2架ATR客機，也規劃於2019年第一季引進A320機隊，取代目前的MD機種。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良指出，當舊型飛機停產，航空公司便會面臨買不到正常航材的困境，改裝上也會容易出現瑕疵，民航局不可能接受飛安打折扣，這些都是訂出26年高齡機不得載客的原因。

(中國時報)

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