林心如獲平反 新戲將復播

林心如製作的新戲《我的男孩》，一度因為被大陸網民舉報為「台獨」，在大陸被下架。（取材自《我的男孩》臉書）

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中國時報
／綜合報導

台灣藝人林心如製作、主演的電視劇「我的男孩」，因曾獲得文化部新台幣2000萬元的輔導金，遭人檢舉涉及台獨而被停播。大陸《環球時報》昨引述官方和權威人士為林心如平反，證實她和戲劇都不涉及台獨，已於18日在騰訊網等平台恢復播出。

對此，林心如經紀人低調回應：「心如一本初衷只是想做好戲，謝謝大家關心！」當初獲文化部補助、委任給林心如製作的八大電視則回應：「我們當然樂觀其成，這是一部優質戲劇，希望越多人看到越好。」根據騰訊內部傳出的可靠消息指出，確實是朝復播方向進行。

環時報導稱，該劇和林心如都不涉及「台獨」，大陸官方權威人士給出了3點認定理由：一、要看該劇的演職人員是否為支持台獨的「綠色藝人」，這方面林心如顯然不是；二、要看劇本的內容是否涉及和鼓吹「台獨」，這方面「我的男孩」並不涉及，而是一部「積極向上的青春劇」。

此外，這位官方人士還說，台灣給的輔導金要分兩個層面來看，首先這個輔導金已經存在多年，馬英九時期就有了；其次輔導金補助的是台灣文化的宣傳，而台灣文化並不等於台獨文化，而是中華文化的一部分。

因此，該權威人士表示，此前大陸輿論對於林心如和「我的男孩」的打壓，很可能反而會上了「台獨」的當。

環時也證實，在下架18天後，「我的男孩」重獲清白，昨已在騰訊視頻等大陸相關視頻平台上恢復播出。對此，陸委會發言人邱垂正表示，不希望政治因素介入藝文交流，這樣不利於兩岸雙方健康往來。

針對林心如及其戲劇「我的男孩」遭指控台獨事件，環時總編輯胡錫進18日也以筆名單仁平發表社評稱，網友一個舉報立即觸發了大陸網民對林心如有可能「涉台獨」的警惕，這反映了大陸互聯網對「台獨」以及各種危害國家利益言行的零容忍。「在網路時代，真相難掩，忠奸易辨，好人最終冤枉不了，壞人最終也難逃懲罰。」

(中國時報)

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