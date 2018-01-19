蔡詩芸 會王陽明只求精

2018年01月19日 01:13 中國時報 許雅淳 報導

蔡詩芸日前發行新歌〈Shanghai Was Lit〉，18日舉辦媒體餐敘，邀好友頑童MJ116成員瘦子站台，老公王陽明目前在歐洲拍攝網劇，兩人相約一個月見一面，經紀人Ryan透露「他們見面，不在多在精」，她則甜蜜表示：「我們很信任對方，也會天天傳訊息、互傳自拍照，久久碰面一次很新鮮，但也會很想他。」

蔡詩芸和老公結婚2年多經常放閃，瘦子打趣說：「他們整天曬恩愛，盡量不要看。」她則大讚老公很浪漫，「老公有時會突然買機票，飛來找我，給驚喜。」

被問及生子進度，她直說：「順其自然。」雙方家人也不會催生，反而是媒體朋友給他們的壓力比較大，她認為有小孩是很開心的事，但並不是自己決定就會有的，一旁經紀人透露：「王陽明想要龍鳳雙胞胎，一次搞定。」

不戴面罩下水

她現在是獨立音樂人，單曲製作一手包辦，她創作沒靈感時，會整晚不睡，狂聽音樂，也會找老公討論，他會安慰：「你就是做你自己風格。」此次拍攝MV時，她穿禮服、高跟鞋跳到水裡，為了畫面漂亮，挑戰不戴面罩下水，卻一直被水嗆到，坦言「真的很難」。

談到新年計畫，她想跟老公重遊馬爾地夫，還想去冰島，今年過年夫妻倆將有1個月長假，先在台北過年、再回澳洲陪家人。

(中國時報)