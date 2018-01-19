楊耀東賭城開餐廳 郭董座上賓

楊耀東長期旅居美國，3月為民歌43高峰會返台獻唱。

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中國時報
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楊耀東找席琳狄翁的樂手當家教，苦練小提琴，準備演唱會上秀一手。

民歌43高峰會3月3日將於台北小巨蛋舉行，高峰會的一期一會總能帶給歌迷滿滿的回憶和感動，也將不少旅居各地的民歌手重新齊聚一堂，今年仍由施孝榮領軍，與鄭怡、王夢麟、許景淳、陳明韶、王海玲、王瑞瑜、葉佳修、殷正洋、李明德、于台煙、楊耀東、范廣慧、邰肇玫共14位民歌歌手輪番上陣；其中移民美國的楊耀東，更放下手邊的餐廳工作，特地回台聲援。

楊耀東在拉斯維加斯經營餐廳，店裡瀰漫濃濃台灣味，餐點也專賣台灣著名的牛肉麵、小籠包、肉圓、排骨飯、滷肉飯等特色小吃，是許多華人名人到訪賭城必訪的餐廳，包括郭台銘等人都曾是座上賓；日前「CES電子消費大展」在賭城舉辦，不少台灣廠商指定到他的餐廳，每天幾乎做超過7000份餐點，人氣頗夯。

內容一新耳目

這次民歌43高峰會，楊耀東除了運用空閒時間準備歌單，為了要帶給大家耳目一新的演出內容，還找了西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）的華裔小提琴手當家教老師，開始學小提琴，但目前只上10堂課，琴藝還未熟練，不過他自豪說，相信以他的天分及高水準的師資，3月演唱會一定會帶給大家令人想像不到的演出。

(中國時報)

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