劉嘉玲選角欽點小偉仔

2018年01月19日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

吳肇軒曾演過《一念無明》，和劉嘉玲對戲感到受寵若驚。

螢幕「姊弟戀」正夯！劉嘉玲在電影《以青春的名義》與24歲香港新生代演員吳肇軒談情，她除了演員身分，更擔任監製親自選角，她透露當初挑中吳肇軒就是因為有老公梁朝偉（偉仔）的影子，她發現2人的相貌、神情都很相似，「吳肇軒好像年輕時的梁朝偉，他們的眼中都有一種憂鬱，會讓其他人有想保護他的感覺。」

劉嘉玲還開玩笑說：「我希望吳肇軒將來可以超越梁朝偉！」她發現香港電影演員出現年齡斷層，「希望有更多新演員出現，別讓我和梁朝偉、劉青雲等人有太多負擔，拍戲拍得好辛苦。」她也讚吳肇軒演出自然，不像新人般生澀，笑稱：「如果他感到有壓力應該是因為要面對我，不知道我難不難接觸吧﹗」

揪張叔平義助

首度扛下監製重責大任，劉嘉玲表示幸好有梁朝偉在背後默默支持，她也運用電影圈多年人脈，邀請資深前輩相助，最後找來王家衛御用的張叔平擔任剪接，美術大師區丁平做美術設計，她不禁感嘆︰「拍電影真的不容易，尤其資金短缺就難發揮到最好。」

該片獲得香港政府資助325萬，製作費不到1000萬，她表示：「我沒收酬勞，還欠下很多人情債，張叔平、區丁平也沒收錢﹗」該片將於26日上映。

(中國時報)