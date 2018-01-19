被喊曾志偉 湯志偉一笑置之

2018年01月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

湯志偉（右）昨在年貨大街展叫賣，做生意親力親為。（洪秀瑛攝）

56歲的湯志偉拿過金鐘男配角，去年決定展開「夜市人生」，在士林區創業賣古早味蛋糕，他18日和老婆Juby在台北世貿一館年貨大街展設攤叫賣，夫妻倆放下身段鞠躬哈腰，大小事親力親為。Juby感恩說，大環境不景氣加上觀光客減少，店內生意能穩定成長十分幸運，「這1年來我們賺到的是人的資產和朋友財，這是以前在演藝圈體會不到的。」

湯志偉坦言曾被民眾錯喊成「曾志偉」，他都笑一笑帶過，坦言之前會有放不下身段的想法，其實都是自己的問題，「以前服務電視觀眾還拿不到錢，現在是更實質服務，要人家掏出錢真的不容易。」

他現在除有公司行號預訂，殯葬業的「答紙禮」生意也做，為此讀了不少經營生意的書籍。

手機監控生意

他前陣子剛拍完電視劇《我的台北前妻》，楊謹華演他女兒，若在大陸拍戲，會用手機監視器遙控店裡生意。他與前妻生的兒子「湯寶」26日將考學測，因前妻學醫，兒子聽從建議準備念護理系；Juby和已故老公馬兆駿生的3個小孩毛妹、小阿弟、寶妹都有音樂天分，Juby說：「滿感謝這3個小孩自己找飯吃，我們雖然極力勸退，但小孩有這基因和興趣，擋也擋不了。」

(中國時報)