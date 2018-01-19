被喊曾志偉 湯志偉一笑置之

湯志偉（左）昨和老婆Juby在展場內賣蛋糕，活力十足。（洪秀瑛攝）

友善列印
中國時報
報導
湯志偉（右）昨在年貨大街展叫賣，做生意親力親為。（洪秀瑛攝）

56歲的湯志偉拿過金鐘男配角，去年決定展開「夜市人生」，在士林區創業賣古早味蛋糕，他18日和老婆Juby在台北世貿一館年貨大街展設攤叫賣，夫妻倆放下身段鞠躬哈腰，大小事親力親為。Juby感恩說，大環境不景氣加上觀光客減少，店內生意能穩定成長十分幸運，「這1年來我們賺到的是人的資產和朋友財，這是以前在演藝圈體會不到的。」

湯志偉坦言曾被民眾錯喊成「曾志偉」，他都笑一笑帶過，坦言之前會有放不下身段的想法，其實都是自己的問題，「以前服務電視觀眾還拿不到錢，現在是更實質服務，要人家掏出錢真的不容易。」

他現在除有公司行號預訂，殯葬業的「答紙禮」生意也做，為此讀了不少經營生意的書籍。

手機監控生意

他前陣子剛拍完電視劇《我的台北前妻》，楊謹華演他女兒，若在大陸拍戲，會用手機監視器遙控店裡生意。他與前妻生的兒子「湯寶」26日將考學測，因前妻學醫，兒子聽從建議準備念護理系；Juby和已故老公馬兆駿生的3個小孩毛妹、小阿弟、寶妹都有音樂天分，Juby說：「滿感謝這3個小孩自己找飯吃，我們雖然極力勸退，但小孩有這基因和興趣，擋也擋不了。」

(中國時報)

小亮哥揭鄧志鴻忍氣喘下水遊戲 鄧紫棋祝舊愛林宥嘉3年拚2胎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。