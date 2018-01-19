2018年01月19日 01:13 中國時報 陳張眾 報導

萬寶龍MONTBLANC 1858系列世界時間Geosphere腕表，除了兩地時間外，更可透過表盤上微拱的南、北半球清晰指示出全球各地時區，約17萬9500元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍MONTBLANC新任品牌大使楊洋，依其超高粉絲提升年輕一代關注力。（MONTBLANC提供）

HERMES愛馬仕最新Carre H表款，以38mm正方形精鋼表殼搭配兩位數阿拉伯數字時標，強調新穎的摩登設計感，約21萬5000元。（HERMES提供）

奇想創見腕表Freak Vision，45mm鉑金表殼，搭載UN-250機芯，是系列中首枚具備「磨床」式自動上鍊機芯的腕表，約314萬800元。（雅典表提供）

沛納海PANERAI於LUMINOR DUE系列下破天荒推出表徑僅有38毫米的3日動力儲存自動腕表，精鋼版本約新台幣20萬元的售價，一次滿足小骨架愛表者的入門心願。（PANERAI提供）

PARMIGIANI Kalpa Chronor計時腕表，擁有經典桶形表殼，搭載由純金打造的PF365自動上鍊機芯，堪稱內外皆美的極致境界。（PARMIGIANI提供）

愛彼AUDEMARS PIGUET為慶祝旗下皇家橡樹離岸型邁入25周年，特推出1993年自動上鍊計時碼表面市時款式的復刻版本。（愛彼表提供）

愛彼AUDEMARS PIGUET皇家橡樹概念表RD#2超薄萬年曆腕表，歷時5年研發，將傳統機芯中的3層日期、月份齒輪機構重新整合為一層，讓整體機芯加表殼厚度只有6.3毫米。（愛彼表提供）

沛納海PANERAI L’ASTRONOMO陀飛輪月相時間等式兩地時間腕表，搭載品牌首款配備月相顯示和創新偏光水晶玻璃日期顯示系統的P.2005/GLS手上鍊機芯，鈦金屬表殼款式約690萬元。（PANERAI提供）

隨著第28屆SIHH日內瓦高級鐘表展進入尾聲，各家戰略愈見清晰，推出挑戰自我的極限機械表款之餘，更強調價位相對親民的款式，拉近與年輕購表族群的距離。大中華市場的影響力依然不減，萬寶龍MONTBLANC與沛納海PANERAI就分別請到楊洋、霍建華兩位新任大使遠赴日內瓦賞表，超高顏值搭配全新靚表，延燒話題關注力。

MONTBLANC 山岳探險彰顯製表工藝

適逢萬寶龍MONTBLANC旗下Minerva表廠慶祝160周年之際，品牌再度透過經典、運動兩大家族表款重整，慶祝表廠非凡工藝。新款1858系列之設計靈感，取材自Minerva表廠1920和30年代所推出的知名軍用與山岳探險腕表，其中世界時間Geosphere腕表即是為喜好世界各地探險的冒險家們打造，除了本地時間、家鄉時間的調校外，表盤上微拱的南、北半球設計更清晰指示出全球各地時區，搭配法國製造的NATO表帶或小牛皮Bund軍用底托表帶，貼合表款主題。

而限量100只的1858系列懷表，表盤使用發現於阿爾卑斯山脈的藍線石，可當座鐘、指南針等多種功能，亦復刻出登山懷表的實用價值。

AUDEMARS PIGUET

超薄萬年曆拿第一

早在1993年，AUDEMARS PIGUET愛彼表就以外型大膽的皇家橡樹離岸型系列寫下表壇一頁歷史，為紀念25周年標誌時刻，品牌更就該系列發揮，推出多款結合不同材質、顏色的表款。其中復刻1993年首發款式的版本，以代表性42mm精鋼表殼搭配Petite Tapisserie小型格紋表盤，加上表背圖紋及改良後的3126/3840自動上鍊機芯，格外吸睛。

回顧光榮時刻之時，愛彼更透過皇家橡樹概念表RD#2持續了與時俱進的創意，歷時5年研發出的超薄萬年曆表款，將傳統機芯中的3層日期、月份齒輪機構重新整合為一層，使整體更為輕薄。這套已有兩項專利的機芯系統，更安裝打破紀錄的2.89毫米中央自動盤，讓機芯加表殼厚度僅有6.3毫米，標示了品牌精益求精的最新里程。

PANERAI玩月相

表徑變小好入手

向來以霸氣表徑著稱的PANERAI沛納海，今年則於LUMINOR DUE系列下破天荒推出表徑僅有38毫米的3日動力儲存自動腕表，搭載由歷峰集團研發之OP XXIV自動上鍊機芯，精鋼版本約新台幣20萬元的售價，一次滿足小骨架愛表者的入門心願。

沛納海的另一個首發，則在L’ASTRONOMO表款上呈現，50毫米的大器表殼，可依照配戴者之需求，自鈦、玫瑰金、白K金等3種不同材質中挑選打造，其中搭載品牌首款配備月相顯示和創新偏光水晶玻璃日期顯示系統的手上機芯。通透表盤設計看穿機芯運行，表背月向盤則顯示月亮陰晴圓缺，加上陀飛輪、時間等式、兩地時間等機轉，以高端製表工藝向與品牌同生於佛羅倫斯的科學家伽利略致敬。

ULYSSE NARDIN 機械創意好嚇人

血液裡流著航海魂的雅典表ULYSSE NARDIN，這回用當代藝術家Damien Hirst《不可思議的沈船寶物》系列作品妝點展間，定調融合古今、突破框架的奇想風格。品牌以代表性奇想系列下添入生力軍，新推出的奇想創見腕表Freak Vision搭載系列中首枚自動上鍊機芯，並用可有效上鍊的磨床式自動上鍊系統，解決表款厚度問題，錨式恆定擺動擒縱裝置及充當指針顯示時間的飛行卡羅素，維繫一貫前衛外型。展場中另闢有一間具有窺視孔的紅色小房間，擺放話題性極高的春宮問表，讓讀時也能很火辣。

HERMES初登場 玩藝優雅時間觀

首次出現於日內瓦高級鐘表展的HERMES愛馬仕，為這次初登場重新妝點展場，由RDAI室內設計事務所設計師Denis Montel操刀，品牌展館中心更放置荷蘭藝術家Levi Van Veluw設計的裝置，喚醒人類與時間間明快而有趣的關係，並呼應年度「享受玩樂」的主題。表款上，全新推出的Carre H腕表，承襲Marc Berthier設計的方型表殼，搭載自製H1912機芯，表盤上兩位阿拉伯數字時標，平衡整體視覺美感。另外，愛馬仕亦針對Arceau系列旗下加入填漆、千花水晶等多種工藝，開啟名為「時間，愛馬仕之物」的全新旅程。

PARMIGIANI 製表師的完美主義

延續自2001年問世的Kalpa系列，代表性的酒桶形表殼、水滴型表耳及三角形指針，描繪出PARMIGIANI低調奢華本質。而今年品牌則發揮製表師的完美主義，將原本搭載的圓形機芯，更換為依表殼外型配置的自制酒桶型機芯，達到內外皆美的超高境界。而其中Kalpa Chronor表款，則搭載耗時6年研發的PF365自動上鍊計時碼表機芯，以純金打造，搭配擁有5赫茲高振頻的雙追針計時碼表機芯，亦為品牌奠定另一里程碑。

(中國時報)