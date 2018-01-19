全聯福袋 抽黃金福利熊

2018年01月19日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

全聯先生手持黃金福利熊，搞笑作勢咬一口，由真愛密碼花3周打造，9999純金、超過62兩、價值約360萬元。（鄧博仁攝）

全聯大年初一福袋每份200元，含約377元的食、用品，與約550元的理財主題文創品，限量10萬份。（鄧博仁攝）

city’super RINGOWORK招才招福繪文字蘋果（木盒），限量1組，原價6888元、特價5188元。（city’super提供）

超市春節福袋再創紀錄，全聯大年初一福袋，從2014年起開賣至今，最大獎送過國產車、賓士車、江蕙演唱會門票，今年端出9999純金打造的「黃金福利熊」，約62兩6錢3分，價值360萬元，超越去年320萬元的特斯拉電動車，金額居全通路之冠。

限量10萬組 每組200元

去年福袋每組168元、內容物值600元，單店最快半小時賣光，2小時10萬組售罄；今年一樣限量10萬組，每組200元、價值約900元，預計2小時內可完售，至少10萬人到店、增約1成來客，可帶進2000萬元業績。

全聯行銷協理劉鴻徵表示時局動盪，金價仍上漲，婆婆、媽媽主顧特別喜歡可保值的黃金，才改送黃金。此外大獎還有10組價值1萬9999元的熱氣球套票組，總行銷預算近億元，雖是負毛利，福袋可帶來福氣和買氣，才是關鍵。

至於，「福利有狗讚」春節活動今（19日）起開跑，掃除商品、年貨大街、年節禮盒等，以比市場優惠的全聯價再打65折起。近300項商品促銷，首次在春節結合Jamie Oliver全店印花活動，2月2日至18日全店單筆滿600元，可獲6枚印花，是平日200元送1枚的2倍；2月22日前近200款餅乾、精補品等年節禮盒，指定40款加贈印花3枚起。看好有印花加碼送，整檔可創120億元，較去年百億元增2成。

city’super生鮮喜洋洋

另，初四至元宵國立傳統藝術中心宜蘭園區舉辦擲筊活動，人人有機會得到超過50萬元的10兩黃金龜，也搭上黃金潮。

city’super年節商品鎖定頂級時令生鮮、高級水果禮盒、歐洲莊園初榨橄欖油等，像是日本鹿兒島最高的A5等級和牛，和日本青森蘋果農家精心栽種的「繪文字蘋果」，每組最高8萬8888元，貼上各式福氣、吉祥圖案，可為來年招好運，七福神、招財貓、招才招福等皆限量1組。

(中國時報)