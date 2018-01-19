燦坤會員特典 4K TV買1送1

燦坤即日起至1月22日舉辦封館4天的會員特典，首推行動會員APP限定優惠。（石欣蒨攝）

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中國時報
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燦坤22日前推出會員APP專屬優惠價及來店禮，消費滿10萬元送每日限量Dyson V6 SV03無線吸塵器或6千元還元金。（燦坤提供）
燦坤 PHILIPS 65型4K低藍光智慧連網顯示器，送價值1萬3900元PHILIPS 43型FHD顯示器，會員APP限定價3萬9900元，限量1000組。（燦坤提供）
燦坤22日前開放限量預購XBOX ONE X 1TB黑潮版主機超值組，含主機、絕地求生中文版等3款遊戲片及1支藍牙無線控制器，會員APP限定價1萬7777元。（燦坤提供）

又到了除舊迎新的歲末季節，燦坤今年再度推出會員專屬的優惠活動，即日（19日）至22日特地封館4天舉辦「會員特典」，更首推主打行動會員APP專屬優惠價及來店禮，除了4K電視買一送一、iPhone X 256GB現折3000元等優惠以外，還有滿額送Dyson、iPhone 8等禮物，讓消費者更積極投入會員APP使用。

燦坤為配合民眾改變的消費行為，今年首波會員檔期就主推行動會員APP專屬優惠，除了提供專屬的優惠及滿額禮以外，購後還能查詢消費資訊及還元金，也能透過APP詢問專業達人購買家電的建議，而且更會針對會員的消費習慣作優惠推播，提供消費者所需的相關資訊。

此次「會員特典」首推今年熱賣的4K大電視，包括限量1000組的PHILIPS 65型4K低藍光智慧連網顯示器，買就送價值1萬3900元的PHILIPS 43型FHD顯示器，會員APP限定價3萬9900元，另外還有三星4K HDR 75型智慧連網電視直降近5萬元，會員價9萬9999元，而家電類再祭出冰箱、洗衣機單張發票滿3萬9000元，加碼送市價5299元的PHILIPS4人份微電鍋。

另外首推會員APP專屬滿額禮回饋，消費滿5萬元送每日各限量500份的瑞軒AmTRAN 32型LED顯示器或3000元還元金、滿10萬送每日限量180份的Dyson V6 SV03 無線吸塵器或6000元還元金、滿25萬即送每日限量僅60份的iPhone 8或1萬5000元還元金，買越多回饋越多給消費者。

(中國時報)

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