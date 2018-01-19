Janet談媽媽經 最愛摺疊包

女星Janet謝怡芬出席LONGCHAMP發表會，最愛Le pliage摺疊包皮革款。（陳俊吉攝）

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中國時報
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LONGCHAMP EFFRONTEE系列包款，2萬2600元。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP Le Pliage Cuir Chevron系列包款，2萬200元。（LONGCHAMP提供）
喬治傑生TORUN 204 18K黃金鑲鑽手鐲，售價13萬6000元起。（喬治傑生提供）
周湯豪帥氣現身喬治傑生全新北歐設計概念店開幕，他戴KOPPEL GMT動力儲存鱷魚皮腕表43萬8800元、FUSION 18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石／藍寶石／黑鑽石可自行玩味組合的三環戒指。（陳俊吉攝）

女星Janet（謝怡芬）昨（18）日出席LONGCHAMP春夏系列發表會，去年剛產子的她，不只大談媽媽經，內容也百無禁忌，她笑說，胸部大升級，奶變大，在家也不愛穿衣服。

摺疊包當媽媽包用

Janet也說，包包用途也大不相同，以前最愛LONGCHAMP Le pliage摺疊包，帶著它四處旅遊，尤其是皮革款最讓她傾心，但現在摺疊包從旅遊萬用包，變成媽媽包裝滿孩子用品。LONGCHAMP春夏系列將優雅巴黎女人結合非洲的部落風情，既有左岸的粉色浪漫，也有非洲的大地狂野，包款上祭出許多迷你款，裸色、橙色、蜂蜜色、淡紫色都成為玩色元素。

情人禮送飾品不出包

周湯豪昨則出席喬治傑生全新北歐設計概念店開幕，被問如何建議男生選購情人節禮物，他認為男生對女生的size沒概念，所以挑女生禮物最怕買衣服，「很容易會選錯size」，但飾品就是很棒的選擇，尤其項鍊，在幫她戴的那一刻會很親密、很有感覺。

周湯豪認為喬治傑生有許多創新產品而且是很經典的品牌，媽媽「比莉姐」也是愛用者。喬治傑生在2018新年之際，於新光三越信義新天地A8館重新打造北歐設計概念店，木紋地板及白牆相互搭配，商品陳列窗格之中有如畫作。

(中國時報)

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