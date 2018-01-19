全國電子破盤 家電下殺萬元

全國電子2018首場破盤活動即日（19日）至23日在全省326家門市登場，全館滿2萬即享加1元多1件精選商品。（全國電子提供）

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中國時報
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全國電子LG 55型OLED聯網電視，降價1萬元，享5年保固，再送尚朋堂電磁爐或SAMPO 18L電烤箱等優惠，3萬9900元。（全國電子提供）
全國電子Dyson涼暖空氣清淨扇HP00，享30期0利率，回函送Dyson 2000元禮券，優惠價1萬9999元。（全國電子提供）
全國電子iRobot 640吸塵機器人，現降萬元，限量200台，享6期0利率優惠，9990元。（全國電子提供）

看準年終換家電及尾牙禮品採購熱潮，全國電子為消費者特地推出2018首場破盤活動，即日（19日）至23日一連5天在全省326家門市登場，除了如Dyson、iRobot免萬元入手等下殺商品優惠以外，另外還推出全館滿2萬元即享加1元多1件精選商品，年前入手新3C、家電好時機。

在2018首場破盤活動期間，全館指定家電享9折價特惠以外，另外蘋果指定商品享滿萬折千元優惠、指定電腦機種滿萬送1200元春節購物金，指定手機更享最高30期分期0利率，另再加碼享滿5000元折500元的優惠，不管是3C產品及實用家電均享各項下殺優惠。

另外購買指定機種電視、冰箱、洗衣機，即送尚朋堂IH變頻電磁爐或SAMPO18公升電烤箱，當中包括SAMPO 65型4K聯網LED顯示器加視訊盒，現限量200台降價7000元之餘，再送20吋硬殼行李箱及上述禮物，LG 55型OLED聯網電視更是下殺萬元至3萬9900元，原廠登錄額外送西堤牛排券5張。

而活動當中更有熱門商品大幅降價，像Dyson V6SV03 無線吸塵器及iRobot 640吸塵機器人原價均近2萬元，現限量特價萬元有找，另外像熱銷的HITACHI 401L五門日製冰箱，原價4萬6900元，活動期間現降7000元以外，享6期0利率、5年免費延長保固，再送德國名牌湯鍋，原廠登錄額外送7-11商品卡2000元，限量200台。

(中國時報)

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