閱讀－亂世童話 寓言人性黑暗

2018年01月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

你願意放棄每天的記憶和夢想，來換取黃金嗎？六位澳門作家和插畫家合作繪本音樂劇場，寫出五則驚悚警世寓言，故事裡有的人每天努力工作到丟了性命，變成披著人皮的怪物，有的人每天汲汲營營，把別人吞吃下肚往上爬，近日集結成繪本《亂世童話》出版。

作者李峻一表示，以前的童話善惡分明，好人終將勝利，但當今亂世的童話不是如此，「我沒有辦法樂觀的說人性充滿光輝，我看到的社會不是這個樣子。」

寫給大人看的童話故事

李峻一是音樂作曲作詞人，生於澳門，在香港發展，代表作有鄭中基的〈無賴〉。繪本源於他2015年、2016年在澳門藝術節舉辦的繪本音樂劇場，「那時我當了爸爸，常跟兒子講繪本故事，突然想到，如果一邊講故事，一邊配合音樂演出，應該很有趣。」

在繪本音樂劇場中，繪本的圖畫成為劇場背景，演員是說書人，也加上動畫、樂團現場演出、演唱，大獲好評。李峻一表示，「我不想講小孩子的童話，就和另兩位澳門作家寂然、鄧曉炯合作，寫了給大人看的黑暗童話故事。」

價值觀改變古蹟成賭場

「澳門曾經很窮，現在因為博弈、觀光產業富有，卻衍生出很多價值觀的問題。像是老師很難教育學生要好好念書，因為博弈產業好賺錢。」李峻一表示，甚至有某棟大樓，樓下是政府機關，樓上卻是聲色場所，「但這對澳門人來說已經見怪不怪。」

〈守夢人〉裡，夜精靈每晚吞吃掉人的記憶、夢想，留下滿地黃金。對抗夜精靈的守夢人原本被當作英雄，風向轉變之後就被推下台。李峻一表示，「誰不想要黃金呢？澳門也是如此，舊的古蹟風景逐漸消失，變成購物中心或賭場。大家都覺得錢比回憶重要。」

混亂時代歷史不斷重複

但李峻一認為，這不只是寫給澳門的故事，「這是一個混亂的時代，自古至今，歷史不斷在重複。」

就像〈獨眼兒〉，描述一個能預知未來的獨眼人，被社會視為異類，只好把預見的未來編成故事，警告厄運來臨。李峻一表示，他的靈感來自香港雨傘運動，「當時我無法判斷孰是孰非，只好每天大量閱讀新聞、評論。後來我發現除非我能預知未來，不然我永遠不會知道答案。」

(中國時報)