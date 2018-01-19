凱磊在書本小島的孤獨故事

2018年01月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普去年底一句「耶路撒冷是以色列首都」，讓以巴情勢再添變數。以色列最暢銷的大眾小說家艾加．凱磊去年中出版的繪本《小小王國》，則有如透露出他的心聲：「這是一個跟孤獨有關的故事。人的世界愈侷限、愈狹小，也就愈孤獨。」

50歲的凱磊，父母是二戰猶太大屠殺的倖存者，他相信人性沒有絕對的善惡對立，近年也在國際間透過投書，表達對於以色列政府對待巴勒斯坦態度的不滿。

凱磊的理念也反映在創作，既天馬行空，又反映現實，談到新繪本，他表示，「社會階級是造成疏離感的元兇，我相信世界愈平等，愈沒有階級分別，人就愈不會感到寂寞。」

繪本描述一座書本形狀的小島上，有著全世界最小的王國。王國上有一座皇宮、兩間平房，皇宮裡住著國王和大臣，兩位子民住在平房，以栽種草莓維生。然而隨著故事進展，兩位子民各自因為覺得孤單寂寞，離開了小小王國，到其他國家居住。

為了維持王國的延續，大臣決定放下官位離開王宮，成為子民，栽種草莓田。雖然生活愉快，但國王和變成子民的大臣內心卻非常孤獨，思念著彼此的陪伴。最後，國王也決定決定放下王位，離開皇宮，和大臣一起成為平民，快樂地住在小小王國裡。

凱磊的作品風靡45國，創作至今有超過50個故事被改編成電影。寂寞出版主編李宛蓁表示，「以色列的書店都不希望他在冬天出新書，因為太多人想讀他的書，喜歡到會把書藏在大衣裡偷走。」《小小王國》雖然是繪本，也在以色列創下一年熱銷13萬冊的紀錄。

負責插畫的貝薩雷里63歲，是以色列知名藝術家，這是她暌違40年創作的第2本繪本。凱磊表示，「她讀完故事後，決定將王國的形狀畫成書本，試圖沖淡其中的童話、奇幻、後現代感。」

李宛蓁表示，凱磊的故事看似奇幻、超現實，其中卻帶有真實生活的隱喻。童書作家王淑芬也認為，讀者如果能先了解凱磊的背景，再來讀繪本會更好，「在以巴的戰亂背景下，可以看到他希望每個人都是平等、互相尊重的。」

(中國時報)