太宰治不想長大 日本文豪童心未泯

2018年01月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

4位內心憂鬱晦澀的日本大叔，會寫出什麼樣的童話故事？《那些年，我們都不想長大》精選12則太宰治、夢野久作、芥川龍之介、有島武郎所寫的短篇小說，一窺大文豪的另一面。日本文學學者、翻譯家林水福表示，「這些人都不是童話作家，卻各自寫出了富有童話寓意的故事。」

林水福表示，「以〈奔跑吧，美樂絲〉而言，太宰治的作品一般說來較為灰色，這篇描述美樂絲為了遵守和朋友的承諾，即使遇上大水阻礙，想盡辦法也要回到王城，是難得的比較溫暖、主旨明確的作品。」

「芥川龍之介的〈蜘蛛絲〉、〈魔術〉、〈杜子春〉3篇也都有勸人向善的意涵。」林水福表示，芥川龍之介一生創作短篇小說，早期的作品多取材日本、中國古典歷史，讀來十分有趣，「他的歷史小說跟一般的不一樣，取其時代背景和人名，但情節安排會調動，闡述他想講的主旨。」

夢野久作以日本推理小說三大奇書《腦髓地獄》聞名，作品風格極為恐怖，常讓主角透過喃喃自語的獨白講述故事。但他創作的童話卻有太愛講話的多話公主、被埃及艷后故事感動的小天牛、以及三兄弟和寶物的故事，溫馨有趣。

有島武郎的童話〈一串葡萄〉也收錄在選集中，描述日本學生羨慕學校裡外國學生的西洋水彩顏料，將顏料偷走後被抓到的故事，靈感則源自童年就讀橫濱英和學校，日本學生和西方學生一同求學的經驗。

4位作家生活的年代是19世紀末到20世紀初期，太宰治因為不得志而憂鬱，三度企圖自殺未果，在36歲與情婦相偕自殺離世；芥川龍之介則是身體病痛，35歲就吞安眠藥自盡。

夢野久作曾經出家又還俗，53歲時因腦溢血離世。有島武郎信仰基督教，提倡人道主義，作品多討論善惡、美醜，最後卻因為愛上有夫之婦，45歲時殉情自殺。

(中國時報)