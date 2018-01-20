蔣萬安棄選 藍軍食不下咽

2018年01月20日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

「我不會參加2018北市長選舉！」藍委蔣萬安昨正式宣布不參選北市長，繼續留在立法院打拚。蔣的棄選，不僅為政壇投下震撼彈，也讓黨中央十分錯愕，更有黨務主管私下感嘆：「難過到吃不下飯」。據悉，關鍵還是在蔣萬安自認還沒準備好，決定把機會讓給別人。

第一時間親向吳敦義報告

蔣萬安在做出決定後，前天（18日）下午前往黨中央，親自向黨主席吳敦義報告。他認為，現階段留在立院更能扮演好監督角色，這也是當初進入立院的初衷。吳雖「建議」蔣多思考幾天再說，但未料隔天蔣即對外宣布不選，讓黨中央措手不及。

熟悉蔣萬安的人都很清楚，年底的市長選舉不在他的規畫之內，因為身為政壇「菜鳥」，他該學的還很多，而且也一直在吸收，倉促轉變跑道，對他以及選民既是不負責也不公平。

但如同某黨務人士指出，基層對蔣萬安有高度期待，勸進聲始終不斷，因此蔣早已被黨中央「鎖定」，並安排接任智庫董事。黨中央希盼年輕選將投入年底縣市長選舉，也鼓勵有志者參與初選，藉此推出最強候選人。

轉換倉促 自認沒準備好

國民黨北市長人選之所以等到農曆年後確定，蔣萬安的態度是關鍵因素之一。據悉，儘管蔣從未表態參選，但根據黨內所作的民調顯示，蔣與前立委丁守中差距都在誤差範圍內，讓黨中央確信，蔣是「績優股」，願意再給他更多時間，向各方請益，聽取基層意見。

儘管基層探詢的反應不差，然而，卻過不了蔣萬安自己的關卡。從魔羯座與律師的務實性格分析，「有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期。」

新秀紅太快 黨內傳言酸

縱使蔣萬安具形象佳、高人氣的明星特質，但其政治歷練仍不足，黨內甚至有傳言講得很酸，蔣萬安出線最好，就可以一次把4、5年級的都掃入歷史灰燼，完成世代交替。是否因為紅得太快，讓蔣不願太早冒出頭成為被打的出頭鳥？

蔣萬安昨受訪表示，他的決定主席都知道，並強調：「我一直沒有說過要參選。」至於是否支持丁守中參選北市長？他說，未來任何透過黨內初選機制所產生的候選人，他都會全力支持。

他說，日前三讀通過的《勞基法》修正案，由他擔任衛環委員會召委，主導修法討論，在國民黨強力抗衡之下，引發外界強烈關注此一議題，更造成執政黨與行政部門的壓力。未來在空汙、食安、攸關產業轉型等重大法案都在立院，國民黨不能讓執政黨予取予求。

國民黨文傳會主委李明賢則說，黨中央絕對尊重蔣萬安的決定，「參選與否個人意願很重要」，黨將按照既有規畫進行初選。

(中國時報)