昔高標檢視 反媒體壟斷！高倡媒改學者 公廣亂鬥全噤聲

2018年01月20日 04:10 中國時報 張理國 、 郭石城 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團上演大亂鬥，董座陳郁秀撤換華視總經理郭建宏，演藝界、政界雙棲背景的余天出面聲援郭建宏，被告御狀的民進黨主席蔡英文才指示行政院介入。對照15年前黨政軍退出媒體的理想訴求，及6年前反媒體壟斷學者的大聲疾呼，如今公廣集團公共財明顯黨政介入媒體，這些學者為何都不再發聲？

黨政軍退出媒體，源於台灣戒嚴時期老三台由黨政軍掌控，在解嚴後逐漸出現黨政軍退出的呼聲。1995年台灣教授協會、中國比較法學會等多個民間團體發起「黨政軍退出三台運動」，歷時8年，在國民黨首度被政黨輪替後，終於在2003年透過「廣電三法」修法，達成黨政軍全面退出媒體目標。

獨派介入 失去公共化目標

1995年，在民間團體要求黨政軍退出媒體的示威活動中，台視廣場圍牆掛滿抗議標語並慘遭蛋洗、華視大樓也被潑漆，場面火爆，活動中有學生及學者喊出「確立頻道公共性格、樹立媒體文化性格、保障弱勢媒體公有、打破產官學共犯結構」的「公共化」目標。

民進黨為了彰顯黨政軍退出媒體決心，2003年時任民進黨主席的陳水扁甚至在中常會以 「點名」方式，逐一要求民進黨中常委、兼任黨務主管的立委表態， 贊同黨公職退出媒體經營，中常會無異議通過決議。

當時民進黨立委羅文嘉甚至主張，政治人物不該主持節目；另一名立委尤清也說，如果政治人物不能主持節目，也不能參加政論節目。

這樣的高標準，時隔15年不但無法達成，政黨軍退出媒體也彷彿冤魂不散、伺機借屍還魂，而事實證明，災難仍然延續，只是「黑手」從國民黨換成民進黨。

黨政軍退出媒體 淪為空談

第二次執政的民進黨，在公廣集團上演華視董事會撤換總經理事件，揭開公廣集團重重內幕，公廣集團沒有達成媒體「公共化」的目標，反而成為獨派勢力介入的場域。民視董事長郭倍宏認為，現在台獨有三台，民視、公視跟華視，蔡政府默許此一「事實」存在，讓獨派勢力直驅直入？

民進黨口口聲聲說，黨政軍退出媒體，但修法、立法是一套，做的又是另外一套，行政院要管公廣集團鬥爭，下令的正是民進黨主席蔡英文，「黨」要「政」介入媒體，不知是要各方勢力吃相符合「公平」、「正義」，還是小聲一點？

公廣集團原屬公共資產，不該淪為政黨輪流坐莊，誰執政就據為禁臠。更可悲的是，在權力的「綠巨人」之前，以往高倡媒改的學者卻是選擇寧「默」而生。

(中國時報)