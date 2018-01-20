「人的忍耐有極限，別再亂放話傷人」！戰「雲」密布！蘇治芬怒嗆李進勇

2018年01月20日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣前後任縣長蘇治芬與李進勇關係持續惡化！對於地方盛傳干政、雲林世貿中心案程序疑有不法，蘇治芬19日以涉及個人操守問題，「不得不講話」，強調正式向謠言宣戰，並呼籲李進勇不要再亂放話傷人。縣府新聞處長張凱傑則否認縣府和李進勇曾說過這些話。

為操守 不得不講話

蘇治芬強調，外界謠言對她很不公平，「人的忍耐有極限」，所以站出來說明原委，希望還原真相以正視聽。

蘇治芬表示，李進勇號稱以自己的信仰保證她有講「丁副縣長…（指蘇要李不要重用副縣長丁彥哲一事）」是斷章取義，喪失為人的厚道；她以為李為人「正直」，遂在交棒前提出政治風險的看法與建言，但李的行為卻像個政治老江湖，極盡挑撥能事，她一生說話直白、不懂彎曲是缺點，且自認照顧朋友是她的責任，所以相當痛恨這種老江湖的行徑。

駁傳聞 向謠言宣戰

蘇治芬說，她卸任縣長後僅進過3次縣府，曾找水利處長林榮川請教競選立委的政見，縣長室主任盧政遠與機要祕書林麗霜竟挖苦她，「以為自己還在當縣長」，直指她干政，「真的是背到極點，連請教處長都要被數落」，她也從此不再走進縣政府。

蘇治芬回憶，2014年11月29日輔選李進勇任務完成後，當時副縣長施克和也打包走人，但李邀施留任被拒絕，她雖曾勸施留下幫忙李半年，但李已另有打算，「怎麼被說成我為了控制縣府力薦施克和，跟蘇規李不隨？」

李競選期間，時任中央黨部婦女部主任徐佳青就親口對她說，希望施能進中央黨部協助黨主席和總統大選，「施又不是沒去處，怎麼可以把事情扭曲得如此傷人？」

李陣營 否認曾放話

蘇治芬請李公開說明，針對世貿中心或布袋戲傳習中心案，她在何時、哪個程序涉及不法？哪個關卡有內定？為何說她卸任前指定了什麼廠家要營運商務旅館？「你（指李）放任張榮味的細漢議員在議會一起演雙簧，恥笑這件政策，對我是極大的傷害，你的信仰跑到哪裡去了？」

蘇治芬說，她因為想贏，思考太單一，若在李選縣長時有對林麗霜疾言厲色，而傷到了林導致李不高興，她願意向林道歉，但她絕非故意。

對此，張凱傑代為回應說，縣府和李本人於公開或私下都沒說過那些話，謠言止於智者，感謝蘇為縣政奠基，才讓李能繼續順利推動。

(中國時報)