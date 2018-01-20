新聞透視－炮口向內 未戰恐自傷

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中國時報

立委蘇治芬和雲林縣長李進勇茶壺裡的風暴，預料短期間難以止息。蘇曾公開在臉書表示，對於年底雲林縣長一役會「遠之」，依目前態勢，李似乎也無意向蘇遞出橄欖枝；而蘇的「遠之」，對李的連任選情，是會因此激起綠色選民危機感而產生加溫效應？還是隨著蘇的壁上觀而拖垮選情？值得深入觀察。

國民黨中央迄今未對參選雲林縣長人選展開積極布局，但雲林水利會長林文瑞日前宣布辭去國民黨雲林縣黨部主委的同時，立委張麗善的大型競選看板隨即豎立起來，顯見張勢在必得的決心，年底縣長之戰，極可能再度上演李進勇與張麗善對壘廝殺局面。

影響選局的因素很多，團結是最大關鍵。蘇、李關係的溫度，被評估和李的選情成正比，尤其相較於國民黨內其他對象，張麗善對李的威脅性明顯較大，一般認為綠營更需要有效整合。

然而截至目前，看不出李有尋求蘇幫助的意向，讓這場風暴沒有減緩的趨勢，若支持者因此跟隨蘇「遠之」的腳步而放棄投票，勢必衝擊李的得票。

不過，在另一方面，蘇的「遠之」態度，也可能讓綠營支持者意識到面對強敵的焦慮、升高可能敗選的危機感，進而激起自發性的凝聚，促使李安全過關。

蘇治芬曾預言，李進勇的連任之路將會「低空略過」，她祝福他。雖然基於整體大局著想，蘇也希望李能固守住雲林綠地，然而在心結未解、破冰困難下，李的連任之路恐將走得艱辛。

(中國時報)

「人的忍耐有極限，別再亂放話傷… 都是高雄隊 陳其邁打團結牌

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