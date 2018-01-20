都是高雄隊 陳其邁打團結牌

2018年01月20日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

趕在黨內初選登記最後一天，民進黨立委陳其邁昨前往黨中央辦理登記。面對激烈的選情，陳其邁說，初選還是低調一點比較好、以和為貴，選在最後登記就是希望一切和諧；他並打出團結牌，說在高雄都是「高雄隊」，會向市長陳菊請益爭取支持。

對於對手趙天麟表示，他是唯一對手，會整合其他參選者。陳其邁沉穩回應，同志競爭難免，但太過對立，會影響黨的團結，也不是民進黨支持者所樂見，選舉過程不僅一步一腳印，也要獲得黨內同志尊重，民進黨畢竟是團結的政黨，大家都是20幾年的同志，有深厚革命情感。

陳其邁說，他本來想說助理來登記就好，儘量降低選舉氣氛，讓選舉回歸政策辯論的本質，這才是選民樂意見到的。

對於立委劉世芳退選，會不會爭取花媽支持，陳其邁說，花媽是民進黨的桶箍，在高雄大家都是「高雄隊」，任何人都是努力爭取的目標，但劉世芳才剛退選，還是要「尊重花媽跟世芳姊的決定」，讓事情沉澱後再跟兩人請益，畢竟花媽是溫暖的長輩，對後輩有很多提攜，作為晚輩一定會請益。

民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長初選提名登記昨下午截止，共有15人登記參選，其中台南市競爭最激烈，確定是六搶一的局面，包括葉宜津、黃偉哲、顏純左、李俊毅、王定宇、陳亭妃。

高雄市則是四強爭霸，包括林岱樺、趙天麟、管碧玲、陳其邁；宜蘭縣是三選一，包括陳歐珀、謝燦輝、江永和；嘉義縣則是張明達、翁章梁兩強相爭。

發言人吳思瑤表示，候選人完成登記後，中央黨部將於1月24日召開中執會審查候選人資格，2月1日至2月11日辦理電視政見發表會，3月5日至3月9日進行提名初選民意調查，3月14日中執會公告候選人提名名單。

(中國時報)