劉世芳否認遭新系逼退

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中國時報
／台北報導

民進黨立委劉世芳退出黨內高雄市長初選，傳出是遭自己所屬的新潮流系逼退。對此，劉世芳還原整個退選過程，強調新系的利錦祥與段宜康，確實曾南下與她見面，但開口分析她力拚初選到底會有何結果的人，是輩份比新系大老邱義仁、吳乃仁還高的人。事後，她自認既然民調不如人，就要提得起、放得下。

至於是否是被「逼退」？劉世芳說，「沒有那麼嚴重」。

隸屬民進黨新系的劉世芳，在歷經逾1年備戰後，民調始終無法有效攀升，遂於日前退出黨內初選。但背後原因眾說紛紜，包括遭自家派系逼退，甚至是陸資金主被截斷，對此，劉世芳昨接受廣播專訪逐一說明。

被問到是不是因為新系內的民進黨選對會召集人林錫耀、綠委段宜康與新系大老利錦祥，為保護高雄市長陳菊，所以才出面逼退她？劉世芳說，「沒有那麼嚴重」，但她的一些朋友，包括利錦祥與段宜康確實到過高雄，告訴她一些選舉的觀察。

劉世芳進一步說，當天會面，有人向她說明了3種狀況。第一是如果選擇繼續拚，而陳菊也一直站在旁邊輔選，結果會是什麼？第二是如果宣布退選，結果會是什麼？第三則是如果不退選，結果又會是什麼？

劉世芳直言，既然不如人，就要面對現實，尤其當初決定參選時就知道選舉沒有百分之百一定能成功。至於新系內部對她提出選情分析，是不是一種逼退？劉世芳一再強調沒那麼嚴重，而且決定權都在她身上。

由於劉世芳是陳菊最倚重的子弟兵，而陳菊也是以奮不顧身的方式力挺她參選高雄市長，究竟是誰「敢開口」分析選情？她說，這個人已經不在政壇，也不是邱義仁與吳乃仁，而是年齡更大的人，「應該跟林義雄的年齡一樣，只是大家不熟悉。」

劉世芳感性地說，在宣布退選的前一晚，她與陳菊見面時，兩人曾不捨的相互擁抱，因為她們原先都認為應繼續打到底，尤其「花媽是一個相信愛拚才會贏的人」，但為保住民進黨格局，才決定退出高雄市長選戰。

(中國時報)

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