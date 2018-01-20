黃偉哲決向黨中央具狀檢舉

李俊毅拿出賴清德受訪畫面，要求黑金退出選舉。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
黃偉哲21日將成立東區後援會，並提出施政願景。（洪榮志攝）

民進黨台南市長黨內初選選情白熱化，李俊毅炮轟黃偉哲與議員郭秀珠聯手，是向黑金靠攏；顏純左也頻攻白手套、黑咖啡事件，讓黃偉哲腹背受敵。黃偉哲陣營決定下周一具狀檢舉，呼籲黨中央出面處理，端正黨內選風。

郭秀珠回嗆，李俊毅一再對她抹黑，又拿不出證據，民進黨應該開除這樣的人，她日前已經委託律師對李俊毅提出告訴，「只要他拿不出證據又不道歉，絕對不會撤告！」

同是民進黨台南市長黨內初選參選人的顏純左、李俊毅近日接力指責黃偉哲不手軟，顏純左先公開批評黃偉哲人品，指他公開取用他人的白手套、暗中帶走別人的黑咖啡，是「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的行為。李俊毅更譴責黃偉哲與郭秀珠聯手成立競選服務處，是向黑金靠攏。李俊毅昨以播放賴揆在台南市長期間回應不進議會的影片，「何以地方的政治充滿黑金，連正副議長的選舉都是如此」。

對此，黃偉哲陣營終於忍無可忍，除決定具狀向民進黨中央黨部檢舉，要求黨中央出面處理這場惡質選舉的歪風外，19日還結合台南市議員與黨內議員初選參選人共10餘人，發起「愛清氣、反汙染」宣言。

黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文表示，初選看不到政策，只看到抹黑；最近不少支持者都在問，「你們民進黨的初選在幹嘛？搞成這樣，能看嗎？」議員邱莉莉也說，其他參選人一再打泥巴戰，往別人身上抹黑，「這種舉動不是在傷害黨，什麼才是傷害黨？」

(中國時報)

劉世芳否認遭新系逼退 反擊抹黑 侯友宜不再閃避

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。