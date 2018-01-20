黃偉哲決向黨中央具狀檢舉

2018年01月20日 04:10 中國時報 張理國 、 程炳璋 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

黃偉哲21日將成立東區後援會，並提出施政願景。（洪榮志攝）

民進黨台南市長黨內初選選情白熱化，李俊毅炮轟黃偉哲與議員郭秀珠聯手，是向黑金靠攏；顏純左也頻攻白手套、黑咖啡事件，讓黃偉哲腹背受敵。黃偉哲陣營決定下周一具狀檢舉，呼籲黨中央出面處理，端正黨內選風。

郭秀珠回嗆，李俊毅一再對她抹黑，又拿不出證據，民進黨應該開除這樣的人，她日前已經委託律師對李俊毅提出告訴，「只要他拿不出證據又不道歉，絕對不會撤告！」

同是民進黨台南市長黨內初選參選人的顏純左、李俊毅近日接力指責黃偉哲不手軟，顏純左先公開批評黃偉哲人品，指他公開取用他人的白手套、暗中帶走別人的黑咖啡，是「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的行為。李俊毅更譴責黃偉哲與郭秀珠聯手成立競選服務處，是向黑金靠攏。李俊毅昨以播放賴揆在台南市長期間回應不進議會的影片，「何以地方的政治充滿黑金，連正副議長的選舉都是如此」。

對此，黃偉哲陣營終於忍無可忍，除決定具狀向民進黨中央黨部檢舉，要求黨中央出面處理這場惡質選舉的歪風外，19日還結合台南市議員與黨內議員初選參選人共10餘人，發起「愛清氣、反汙染」宣言。

黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文表示，初選看不到政策，只看到抹黑；最近不少支持者都在問，「你們民進黨的初選在幹嘛？搞成這樣，能看嗎？」議員邱莉莉也說，其他參選人一再打泥巴戰，往別人身上抹黑，「這種舉動不是在傷害黨，什麼才是傷害黨？」

(中國時報)